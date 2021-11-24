Hồ Ngọc Hà khoe vòng 1 hờ hững, e ấp bên Kim Lý trong bộ ảnh đậm chất retro 1990

Bộ ảnh được lên ý tưởng thực hiện bởi đạo diễn Trần Thành Trung, cùng giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng nhiếp ảnh gia Mr. AT thực hiện. Đây cũng là món quà đặc biệt mà T Production dành tặng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà

Nói về ý tưởng bộ ảnh, stylist Kye Nguyễn với vai trò Giám đốc sáng tạo chia sẻ “ Bộ ảnh mang tạo hình của giai đoạn thập niên 30 -40, lấy cảm hứng từ ý tưởng của câu chuyện Cả Một Trời Thương Nhớ, cũng từ MV này đánh dấu sự nên duyên của 2 anh chị. Nhưng thay vì một cái kết còn bỏ ngỏ liệu họ có gặp lại nhau không thì Kye đã viết thêm vào đoạn kết ấy một happy ending trong bộ ảnh này”

Hồ Ngọc Hà tâm sự “Một tháng khá đặc biệt nên các bạn trong ekip cũng dành cho mình những điều cũng thật đặc biệt. Cám ơn ekip luôn dành thời gian và công sức để tạo nên những món quà ý nghĩa cho Hà. Cũng rất lâu rồi mới chụp những bộ ảnh tình cảm và tạo hình đặc biệt thế này, và nó lại là câu chuyện tiếp theo của Cả một trời thương nhớ nên cả Hà và Kim đều cảm xúc khi chụp"

Có thể nói, tháng 11 không chỉ là tháng sinh nhật của Hồ Ngọc Hà mà 4/5 thành viên trong gia đình của Hà Hồ đều sinh nhật vào tháng 11 nên đây được xem là tháng cực kỳ đặc biệt với nữ ca sĩ.

Viên mãn với cuộc sống gia đình, Hồ Ngọc Hà đang dành thời gian tập trung cho kinh doanh và là gương mặt quảng cáo được săn đón của nhiều nhãn hàng.

Executive Producer: T PRODUCTION

Art Director: KYE NGUYỄN

Photographer: MR. AT

Costumes: DEAM BY KYE, MINA LUXURY FUR, BONJOUR

Stylist: KYE AGENCY

Makeup & Hair: KUNY LEE

Set up: NINA NGUYỄN