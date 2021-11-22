Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ

Thời trang 22/11/2021 11:57

Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, dàn Hoa á hậu đọ sắc trong những chiếc áo dài đặc biệt, những bộ dạ hội lộng lẫy thu hút ánh nhìn.

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 vừa được diễn ra tại Huế với nhiều hoạt động thú vị quảng bá cho nền điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua. Trước khi diễn ra chương trình Bế mạc, thảm đỏ của LHP lần này cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ, đoàn làm phim, đặc biệt là sự xuất hiện của các bóng hồng nhan sắc.

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 1

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nàng hậu “ngoan hiền” của showbiz Việt. Sau 5 năm đăng quang, Mỹ Linh luôn giữ được sức hot của mình khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Diện mẫu dạ hội yêu kiều từ NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khéo léo khoe vai trần nuột nà cùng làn da trắng nõn của mình. 

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 2

Thần thái ngút ngàn trên thảm đỏ, Á hậu Kiều Loan lựa chọn trang phục dạ hội của NTK Trần Ninh Hưng. Không chỉ xuất hiện trong vai trò nàng hậu, Kiều Loan còn là một trong các ca sĩ chính của chương trình.

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 3

Cũng diện một thiết kế của Lê Thanh Hòa nhưng Hoa hậu Tiểu Vy lại lựa chọn phong cách kín cổng cao tường. Với phần váy cổ cao và phụ kiện thắt eo độc đáo tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của nàng hậu sinh năm 2000.

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 4

Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện đầy thần thái trong trang phục dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa.

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 5

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện từ rất sớm trên thảm đỏ, cô cũng đảm nhận vị trí Người dẫn chương trình chính cùng MC Đức Bảo trong Lễ Bế Mạc LHP Việt Nam lần 22.

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 6Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 7

Bộ đôi Á hậu Phương Anh – Ngọc Thảo cùng diện áo dài gấm của NTK La Sen Vũ xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ. Phương Anh và Ngọc Thảo khá thân thiết khi thường xuyên làm việc cùng nhau cũng như đồng hành trong đời sống thường ngày.

 

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 8Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ - Ảnh 9

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, các nàng hậu còn đảm nhận vai trò là người công bố và trao các giải thưởng danh giá tại LHP Việt Nam 2021.

Ảnh: BTC

Kim Duyên giới thiệu trang phục dạ hội và trang phục dân tộc tại Miss Universe 2021

Kim Duyên giới thiệu trang phục dạ hội và trang phục dân tộc tại Miss Universe 2021

Kim Duyên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2021. Đặc biệt, Kim Duyên còn được trao chiếc vương miện danh giá trước khi sang Israel dự thi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tiểu Vy Đỗ Mỹ Linh Liên hoan phim Việt Nam 2021

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt