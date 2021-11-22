Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 vừa được diễn ra tại Huế với nhiều hoạt động thú vị quảng bá cho nền điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua. Trước khi diễn ra chương trình Bế mạc, thảm đỏ của LHP lần này cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ, đoàn làm phim, đặc biệt là sự xuất hiện của các bóng hồng nhan sắc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh , nàng hậu “ngoan hiền” của showbiz Việt. Sau 5 năm đăng quang, Mỹ Linh luôn giữ được sức hot của mình khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Diện mẫu dạ hội yêu kiều từ NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khéo léo khoe vai trần nuột nà cùng làn da trắng nõn của mình.

Thần thái ngút ngàn trên thảm đỏ, Á hậu Kiều Loan lựa chọn trang phục dạ hội của NTK Trần Ninh Hưng. Không chỉ xuất hiện trong vai trò nàng hậu, Kiều Loan còn là một trong các ca sĩ chính của chương trình.

Cũng diện một thiết kế của Lê Thanh Hòa nhưng Hoa hậu Tiểu Vy lại lựa chọn phong cách kín cổng cao tường. Với phần váy cổ cao và phụ kiện thắt eo độc đáo tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của nàng hậu sinh năm 2000.

Bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện đầy thần thái trong trang phục dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa.

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện từ rất sớm trên thảm đỏ, cô cũng đảm nhận vị trí Người dẫn chương trình chính cùng MC Đức Bảo trong Lễ Bế Mạc LHP Việt Nam lần 22.

Bộ đôi Á hậu Phương Anh – Ngọc Thảo cùng diện áo dài gấm của NTK La Sen Vũ xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ. Phương Anh và Ngọc Thảo khá thân thiết khi thường xuyên làm việc cùng nhau cũng như đồng hành trong đời sống thường ngày.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, các nàng hậu còn đảm nhận vai trò là người công bố và trao các giải thưởng danh giá tại LHP Việt Nam 2021.

Ảnh: BTC