Kim Duyên chơi lớn, trưng luôn ‘9 đòn bánh tét Cần Thơ’ đến ‘Miss Universe 2021’ khiến ai cũng ‘chảy nước miếng’

Trang phục dân tộc (National Costume) là một phần thi quan trọng của các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Các đại diện đến từ các quốc gia sẽ trình diễn và truyền tải nét đẹp văn hóa của quê hương mình đến với bạn bè quốc tế thông qua phần thi này. Sau khi bản vẽ được công bố chính thức trên fanpage, trang phục dân tộc mang tên “Ai Tét Hônggg?” được Kim Duyên mang đến Miss Universe 2021 lập tức thu hút sự quan tâm từ phía khán giả và truyền thông.

Nối tiếp Hoa hậu H’Hen Niê với “Bánh Mì”, Á hậu Hoàng Thùy với “Cà Phê”, trang phục dân tộc của Kim Duyên cũng lấy cảm hứng từ nền ẩm thực đa dạng văn hóa Việt Nam. Lấy cảm hứng từ món bánh quê dân dã của người dân đồng bằng sông Cửu Long và cụ thể là Cần Thơ - quê nhà của Á hậu Kim Duyên, “bánh Tét lá cẩm” đã được NTK Khoa Lỗ đưa vào trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021.

Là món bánh truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt dân miền Nam nói riêng. Không biết từ bao giờ, trên mâm cúng cổ truyền ngày Tết của người miền Nam luôn có đòn Bánh Tét. Một loại bánh gói trong lá chuối tên nghe thì ngộ tai, hình dáng thì ngộ mắt, mà ăn vô một miếng là chứa chan hương vị đồng quê, thấm đẫm mồ hôi công sức bao nhiêu công đoạn. Một món bánh dân dã, gọn gàng mà chắc bụng. Một món bánh đơn sơ mà nuôi nấng dân lành qua bao nhiêu thế hệ! "Bánh Tét" chính là biểu tượng truyền cảm hứng cho "National Costume" của Á hậu Kim Duyên tại Miss Universe 2021.

Bộ trang phục mang màu xanh - tím chủ đạo, thể hiện món bánh Tét quen thuộc của người dân miền Tây ngày Tết. Về mặt hiệu ứng, phần khung được gia cố chắc chắn, phần bánh sẽ được bung xòe ngay tại điểm Kim Duyên bắt đầu tạo dáng. Phần khung phía sau với hình ảnh bánh tét lá cẩm vô cùng hoành tráng và màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Diện trang phục dân tộc, Á hậu Kim Duyên toát lên được sự mạnh mẽ, đầy nội lực và cá tính.

Chia sẻ về trang phục dân tộc “AI TÉT HÔNGGG???”, Kim Duyên đầy hào hứng: “Với Duyên và các trẻ em tại miền Tây, từ nhỏ đã quá thân thuộc với tiếng rao “Ai Tét Hônggg?”, với Duyên đó là sự tự hào về nét đẹp văn hóa ẩm thực miền Tây, vì vậy, bộ trang phục rất đặc biệt và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Duyên. Duyên vô cùng tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục dân tộc đậm chất miền Tây - quê hương của mình để đại diện cho Việt Nam. Đây là cơ hội quý giá để giới thiệu thêm nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, Duyên sẽ mang bánh Tét sang Miss Universe để tặng mọi người”.

Sau khi trang phục dân tộc chính thức lộ diện, Kim Duyên nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi vóc dáng và thần thái cô được đánh giá phù hợp với tinh thần của bộ trang phục. Sự giống nhau giữa bản vẽ và hình ảnh thực để lại nhiều ấn tượng và thích thú với khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và quốc tế.

Nhà thiết kế Khoa Lỗ cũng chính là người đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020 với trang phục dân tộc “Kén Em”. Lần thứ hai đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại Miss Universe, NTK Khoa Lỗ chia sẻ về những khó khăn trong giai đoạn hoàn thành trang phục cho Kim Duyên: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc tìm chọn nguyên vật liệu rất khó khăn. Nhưng may mắn, nhờ vào sự đồng lòng của tất cả người Việt Nam và nhờ vào sự xả thân của các y bác sĩ nên dịch đã được kiểm soát. Nhờ vào họ mà Khoa mới có thể thực hiện bộ trang phục dân tộc lần này kịp lúc”.

Lưu ý đặc biệt trong quá tình thực hiện thành phẩm trang phục, Khoa Lỗ bày tỏ: “Trang phục lần này rất thú vị với Khoa bởi vì bánh Tét ăn thì ngon nhưng mà phải làm sao để khán giả xem bộ trang phục này cũng phải cảm thấy ngon mắt thì mới đúng ý đồ. Trang phục đã chỉn chu, phần còn lại Khoa nhờ vào Duyên”. Thông qua trang phục, giữa những mất mát, khó khăn cuộc sống bởi đại dịch Covid, cả NTK Khoa Lỗ và Á hậu Kim Duyên đều mong muốn gửi lời chúc đến những người con xa xứ: “năm nay sẽ đón một cái Tết bình yên!”.

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sẽ diễn ra tại Israel, chính thức bắt đầu từ 28/11 – 12/12, nhưng ngay từ bây giờ, không khí của cuộc thi đã bắt đầu nóng dần lên với những đại diện xuất sắc đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Nhà Thiết Kế: Khoa Lỗ

Photographer: Milor Trần

Makeup Artist: Quân Nguyễn

Hair Stylist: Pu Lê

Stylist: Trần Đạt - D2 Styling

Art Director: Tuấn Nguyễn 5AM