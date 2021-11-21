Sáng ngày 21/11, Thùy Tiên cùng gần 60 đại diện của cuộc thi Miss Grand International 2021 đã chính thức tranh tài ở phần thi phụ đầu tiên - trình diễn trang phục áo tắm. Phần thi diễn ra tại bến du thuyền Marina Chalong, thuộc đảo Phuket (Thái Lan). Cô nàng cho biết mình đã thức dậy từ 4 giờ sáng để makeup cũng như chuẩn bị đầy đủ phụ kiện trước khi chương trình bắt đầu.

Như mọi năm, đại diện Việt Nam luôn được gọi tên cuối cùng dựa theo bảng chữ cái. Thùy Tiên xuất hiện như một vedette trong bộ bikini 1 mảnh sắc cam giúp tôn lên làn da rám nắng khỏe mạnh của người đẹp. Khán giả được dịp ngắm trọn body nóng bỏng của cô nàng với số đo 3 vòng lần lượt là 83-62-92.

Sau khoảng thời gian trau dồi kỹ năng catwalk tại Việt Nam, Thùy Tiên sải bước đầy chắc chắn trên sàn runway giữa biển. Người đẹp tạo điểm nhấn bằng cú xoay slow-motion và điệu nhảy ấn tượng trên đường đi. Phần thi này là cơ hội để Miss Grand Vietnam 2021 khoe trọn vẻ đẹp và kỹ năng của mình trước dàn BGK gồm đương kim Miss Grand International 2020, chủ tịch và phó chủ tịch cuộc thi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, người đẹp sinh năm 1998 hoàn toàn có thể tự tin với phần thi của mình. Tuy nhiên, không may trước đó, Thùy Tiên bị ngộ độc thực phẩm do không hợp với đồ ăn Thái Lan. Người đẹp bị mất nước, không thể đi nổi vào sáng nay khiến fan Việt không khỏi lo lắng. Mặc dù vậy nhưng màn trình diễn của cô nàng vẫn tràn đầy năng lượng khiến cho khán giả tại quê nhà vô cùng tự hào.

Sau phần thi, Thùy Tiên cũng được Minh Tú khen ngợi và đánh giá cao về màn trình diễn lần này. Nàng siêu mẫu chấm “9 điểm cho phần ý chí, năng lượng”. Minh Tú chia sẻ: “Dù sáng nay bị bệnh, đứng xếp hàng lâu những vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng, tươi sáng hết mình khi tới lượt thi.

Đây chính là sự quyết tâm mà chị nói đó Thùy Tiên. Cuối cùng thì chị đã thấy điều đó ở em. Hãy cháy hết mình, tỏa sáng hết mình ở những phần thi tiếp theo em nhé”.

Sau 5 ngày đặt chân đến xứ sở chùa Vàng, Thùy Tiên chưa từng bị lu mờ trong bất kỳ hoạt động nào. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang phục ấn tượng và đa dạng màu sắc. Không những thế, người đẹp còn thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Thái cùng ban tổ chức và các đại diện khác.

Sau phần thi swimsuit, Thùy Tiên sẽ tiếp tục tham gia vào nhiều hoạt động khác nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đáng mong chờ nhất là đêm thi Quốc phục (30/11), đêm Bán kết (2/12) và đêm Chung kết (4/12) sẽ được diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Với tinh thần nhiệt huyết, tin rằng đại diện Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế lần này.

Ảnh: Chụp màn hình