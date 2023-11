Kim Duyên giới thiệu trang phục dạ hội và trang phục dân tộc tại Miss Universe 2021

Chương trình còn có sự tham gia của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ, người nổi tiếng: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hằng, Hoa hậu Ngọc Diễm,... Đặc biệt, ba mẹ và em trai của cô cũng từ Cần Thơ đến tham gia để gửi lời chúc mừng, động viên cô trước khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Toàn bộ diễn biến chương trình được ghi hình và phát sóng trong Tập 5 “Road To Miss Universe 2021” lúc 20h ngày 20/11, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK.

Chỉ còn vài ngày nữa, Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Có thể thấy, hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương. Dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh nhưng với tinh thần lạc quan và ý chí chiến binh, Kim Duyên vẫn tự tin chinh phục và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Tập đặc biệt của Road To Miss Universe 2021 với chủ đề “Send Off” này như một món quà dành cho Kim Duyên, giúp cô có thêm nhiều động lực và sức mạnh trên chặng đường sắp tới.