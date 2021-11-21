Kim Duyên giới thiệu trang phục dạ hội và trang phục dân tộc tại Miss Universe 2021

Chỉ còn vài ngày nữa, Kim Duyên – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021 . Có thể thấy, hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021 nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương. Dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh nhưng với tinh thần lạc quan và ý chí chiến binh, Kim Duyên vẫn tự tin chinh phục và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Tập đặc biệt của Road To Miss Universe 2021 với chủ đề “Send Off” này như một món quà dành cho Kim Duyên, giúp cô có thêm nhiều động lực và sức mạnh trên chặng đường sắp tới.

Chương trình còn có sự tham gia của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ, người nổi tiếng: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hằng, Hoa hậu Ngọc Diễm,... Đặc biệt, ba mẹ và em trai của cô cũng từ Cần Thơ đến tham gia để gửi lời chúc mừng, động viên cô trước khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Toàn bộ diễn biến chương trình được ghi hình và phát sóng trong Tập 5 “Road To Miss Universe 2021 ” lúc 20h ngày 20/11, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK.

Nhìn lại chặng đường sau hai năm đăng quang, nhận được những lời chúc mừng, động viên và tự hào từ cấc Hoa hậu, Á hậu, các cố vấn đồng hành cùng hành trình Miss Universe, Kim Duyên đã rơi nước mắt và bật khóc. Cô đã có phần chia sẻ khá dài và vô cùng xúc động, Kim Duyên gửi lời cảm ơn đích danh tới từng người, cảm ơn tất cả vì bản thân đã trưởng thành rất nhiều khi trải qua một hành trình dài, nhờ có sự yêu thương và quan tâm của gia đình, của ekip đã giúp Kim Duyên ngày càng trưởng thành, hoàn thiện hơn. Để chuẩn bị cho Miss Universe, Kim Duyên đã phải vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, cố gắng tập luyện, training không ngừng để hoàn thiện bản thân hơn. Kim Duyên còn nói vui khi gọi bản thân là “Miss Universe Online” nhưng hình ảnh hiện tại của Kim Duyên là minh chứng tuyệt vời nhất cho những nỗ lực không ngừng của cô.

Để chia sẻ hành trình đặc biệt của Kim Duyên, nhằm cổ vũ tinh thần trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2021, Nhà tài trợ Trang sức đá quý IJC và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã bất ngờ dành tặng cho Kim Duyên món quà đặc biệt. Đó là chiếc vương miện được dày công thiết kế dành riêng cho Kim Duyên, có tên là “Phoenix by IJC - vương miện của người chiến thắng” như một lời chúc may mắn dành cho Kim Duyên, đánh dấu cột mốc chính thức trở thành Miss Universe Vietnam 2021, sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021.

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng khẳng định, hoạt động trao vương miện cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 là hoàn toàn độc lập với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, một vương miện hoàn toàn mới (Vương miện “Vinawoman” do IJC chế tác) vẫn sẽ được đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trao lại cho người kế nhiệm.

Lần đầu tiên trong lịch sử các Đại diện Việt Nam tại Miss Universe được trao tặng vương miện trước khi lên đường dự thi. Đây chắc chắn sẽ là tiền đề để mở ra sự may mắn cho các đại diện Việt Nam sau này và Kim Duyên là đại diện may mắn và vinh dự đầu tiên được trao tặng.

Chúc mừng cho thành công của Kim Duyên, Á hậu Hoàng My - người đồng hành cùng Kim Duyên trong suốt chặng đường Road To Miss Universe 2021 phát biểu chia sẻ: “Kim Duyên bây giờ giống như là một cực phẩm. Từ hình thể, cách ăn nói, trình diễn và sự chia sẻ của cô ấy đều sâu sắc và chân thật. Hoàng My cảm thấy được sự thay đổi và trưởng thành của Kim Duyên. Không ngờ là Kim Duyên lại có hành trình lột xác tuyệt vời như vậy”.

Cũng trong khuôn khổ của chươngt trình, Kim Duyên lần đầu tiên trình diễn 2 loại trang phục gồm: Evening Gown (trang phục dạ hội) và National Costume (trang phục dân tộc)

Đây là hai phần thi đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả tại các cuộc thi sắc đẹp. Đối với Kim Duyên năm nay, dù gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị trang phục nhưng may mắn, các NTK đã cùng cô song hành và vẫn hoàn thành kịp lúc. Tại sự kiện, NTK Lê Thanh Hòa được công bố sẽ NTK duy nhất, thiết kế trang phục dạ hội cho Kim Duyên tại bán kết và chung kết.

Đây là lần đầu tiên NTK Lê Thanh Hòa đồng ý thiết kế trang phục dạ hội cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm trên sông Mê Kông - dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Á hậu Kim Duyên, NTK Lê Thanh Hòa đã sáng tạo nên các bộ trang phục dạ hội cho Kim Duyên. Tại sự kiện, Kim Duyên cũng đã trình diễn một trong hai bộ trang phục Evening Gown vô cùng cuốn hút và quyến rũ. Chia sẻ về việc nhận thiết kế bộ trang phục cho Kim Duyên, NTK Lê Thanh Hòa cho biết Anh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, NTK và ekip phải làm việc từ xa, hoàn toàn qua hình thức online, tuy nhiên vượt qua rất nhiều trở ngại, NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ: “Hòa muốn thiết kế tập trung vào việc khai thác vẻ đẹp hình thể của Kim Duyên, giúp cô thể hiện được vẻ đẹp vừa quyến rũ, sang trọng nhưng không kém phần đẳng cấp và phù hợp với vẻ đẹp Miss Universe hướng đến.”

Cũng trong chương trình, Á hậu Kim Duyên lần đầu trình diễn ra mắt bộ trang phục dân tộc mang tên“Ai Tét Hônggg?”. Sau khi bản vẽ được công bố chính thức trên fanpage, “Ai Tét Hônggg?” nhận được nhiều sự chú ý. Và ngay khi Kim Duyên xuất hiện trên sân khấu và trình diễn, các khách mời vô cùng ấn tượng. Lấy ý tưởng từ đặc trưng của ẩm thực Cần Thơ - quê nhà của Kim Duyên - món bánh Tét lá cẩm, NTK Khoa Lỗ đã tạo nên bộ trang phục dân tộc “Ai Tét Hônggg?”. Bộ trang phục nhận được nhiều ủng hộ bởi thông điệp gửi gắm vô cùng ý nghĩa về cuộc sống tươi đẹp, tích cực trước nhiều biến động do ảnh hưởng đại dịch Covid toàn cầu.

Hiện Kim Duyên đang tích cực hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hành trình đến với Miss Universe. Tập tiếp theo của Digital series “Road To Miss Universe 2021” được phát sóng lúc 20h00 thứ 2 ngày 22/11/2021 độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK. Cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 sẽ diễn ra tại Israel, chính thức bắt đầu từ 28/11 – 12/12.

Ảnh: BTC