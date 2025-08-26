Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 26/08/2025 05:50

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc của tuổi Mùi đang diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian, nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. Các phương diện tài lộc và sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển tích cực.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê được xem là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, có những người không quá giàu có nhưng họ lại luôn không bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Bên cạnh họ luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của Mùi. Tài lộc gia tăng không ngừng.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình sự nghiệp nhiều khởi sắc. Một phần là nhờ quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc giúp bạn khắc phục vấn đề. Đồng thời, tài lộc của bạn sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa, thu nhập tăng lên không ngừng. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí.

Vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành. Bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phẫn nộ cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TP.HCM

Phẫn nộ cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Video 7 giờ 35 phút trước
Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Gọi cho chồng báo nhà có trộm, anh chẳng thèm nhìn mặt vợ vọt thẳng vào nhà vệ sinh làm tôi sốc ngất

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Chồng mất 10 năm, tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi cực sốc

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/8/2025), Thần Tài rộng lượng phù hộ, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi'

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Cuối ngày hôm nay (26/8/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Chồng đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì 'đứng hình' thấy cảnh tượng trong sân

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước