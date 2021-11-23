Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn

Thời trang 23/11/2021 12:40

Trong bộ ảnh bikini vừa công bố, Hoa hậu Khánh Vân khoe vóc dáng quyến rũ, ngời ngời thần thái của một đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau nửa năm kể từ khi tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 và đạt thành tích Top 21 cùng giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất lịch sử Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân ngày càng chín muồi về nhan sắc. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội, Hoa hậu Khánh Vân tạm gác lại các dự định công việc, cùng nhân dân cả nước quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19. Cô chủ yếu ở nhà cùng gia đình, song song với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng như chuyến xe 0 đồng hỗ trợ thực phẩm cho người dân, ủng hộ nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, ngôi nhà OBV…

Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Hoa hậu Khánh Vân vẫn tích cực rèn luyện thể dục thể thao, vừa tăng sức đề kháng, vừa giữ gìn vóc dáng cơ thể. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Khánh Vân tự thực hiện các bài tập nhẹ tại nhà, kết hợp yoga và chế độ ăn uống hợp lý. Sau khi tình hình dịch đã tạm ổn và người dân có thể ra ngoài hoạt động theo phương châm “bình thường mới”, Hoa hậu Khánh Vân chọn đạp xe vào những buổi chiều tối, tăng sức bền, dẻo dai cho cơ thể và cải thiện các nhóm cơ về tay và chân.

Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 2Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 3

Vì thế mà Khánh Vân vẫn giữ được các số đo hình thể so với lúc thi Miss Universe lần thứ 69, cụ thể chỉ số của cô là 84-60-96, chiều cao 1m76. Với concept diện bikini màu đỏ và đen, đại diện cho hai gam màu nóng – lạnh, Hoa hậu Khánh Vân muốn truyền tải thông điệp về yêu quý bản thân, tăng cường luyện tập thể thao: “Dù trong hoàn cảnh nào, vẫn phải luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống và yêu thương bản thân, gia đình cùng những người xung quanh”.

Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 4Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 5

Mới đây, cô đã đến thăm ngôi nhà OBV sau nửa năm vì dịch Covid-19. Đồng thời Khánh Vân cũng bắt đầu cho những kế hoạch, dự định mới chuẩn bị cho năm 2022 sắp tới.

Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn - Ảnh 6

Photo: Milor Trần

Stylist: D2 Styling Agency

Bikini: LaPerla, Rita Võ Fashion

Make Up & Hair: Quân Nguyễn, Pu Lê

Props: Nina Nguyen

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ

Hoa hậu Tiểu Vy kín cổng cao tường, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần nuột nà trên thảm đỏ

Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, dàn Hoa á hậu đọ sắc trong những chiếc áo dài đặc biệt, những bộ dạ hội lộng lẫy thu hút ánh nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Vân Khánh Vân diện bikini Miss Universe Khánh Vân

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 1 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt