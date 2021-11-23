Khánh Vân diện biki nóng bỏng, vòng eo con kiến quyến rũ miễn bàn

Sau nửa năm kể từ khi tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 và đạt thành tích Top 21 cùng giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất lịch sử Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân ngày càng chín muồi về nhan sắc. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội, Hoa hậu Khánh Vân tạm gác lại các dự định công việc, cùng nhân dân cả nước quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19. Cô chủ yếu ở nhà cùng gia đình, song song với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng như chuyến xe 0 đồng hỗ trợ thực phẩm cho người dân, ủng hộ nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, ngôi nhà OBV…

Bên cạnh đó, Hoa hậu Khánh Vân vẫn tích cực rèn luyện thể dục thể thao, vừa tăng sức đề kháng, vừa giữ gìn vóc dáng cơ thể. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Khánh Vân tự thực hiện các bài tập nhẹ tại nhà, kết hợp yoga và chế độ ăn uống hợp lý. Sau khi tình hình dịch đã tạm ổn và người dân có thể ra ngoài hoạt động theo phương châm “bình thường mới”, Hoa hậu Khánh Vân chọn đạp xe vào những buổi chiều tối, tăng sức bền, dẻo dai cho cơ thể và cải thiện các nhóm cơ về tay và chân.

Vì thế mà Khánh Vân vẫn giữ được các số đo hình thể so với lúc thi Miss Universe lần thứ 69, cụ thể chỉ số của cô là 84-60-96, chiều cao 1m76. Với concept diện bikini màu đỏ và đen, đại diện cho hai gam màu nóng – lạnh, Hoa hậu Khánh Vân muốn truyền tải thông điệp về yêu quý bản thân, tăng cường luyện tập thể thao: “Dù trong hoàn cảnh nào, vẫn phải luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống và yêu thương bản thân, gia đình cùng những người xung quanh”.

Mới đây, cô đã đến thăm ngôi nhà OBV sau nửa năm vì dịch Covid-19. Đồng thời Khánh Vân cũng bắt đầu cho những kế hoạch, dự định mới chuẩn bị cho năm 2022 sắp tới.

Photo: Milor Trần

Stylist: D2 Styling Agency

Bikini: LaPerla, Rita Võ Fashion

Make Up & Hair: Quân Nguyễn, Pu Lê

Props: Nina Nguyen