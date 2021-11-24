Kim Duyên đẹp tựa ‘nữ thần Hy Lạp’ trong thiết kế dạ hội lấy cảm hứng từ sóng nước phản chiếu tại Miss universe 2021

Trước khi sang Israel dự thi Miss Universe 2021, Kim Duyên đã chính thức hé lộ một trong hai bộ trang phục dạ hội mà cô lựa chọn.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm trên sông Mê Kông - dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Kim Duyên, NTK Lê Thanh Hòa đã sáng tạo nên bộ trang phục dạ hội cho Kim Duyên, sẽ được trình diễn tại Miss Universe 2021. Trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế hiện nay, phần thi Trang phục dạ hội (Evening Gown) được xem là một trong những phần thi đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả. Đối với Kim Duyên năm nay, dù gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị trang phục nhưng may mắn, các NTK đã cùng cô song hành và vẫn hoàn thành kịp lúc. Vì chiếm vai trò quan trọng nên trong hành trình chinh phục Miss Universe 2021 của Kim Duyên nên khán giả và người hâm mộ vô cùng chờ đợi được chiêm ngưỡng hai thiết kế dạ hội được cô lựa chọn. Trước ngày chính thức lên đường sang Israel, Kim Duyên cùng ekip của mình quyết định công bố bộ ảnh chính thức trang phục dạ hội đầu tiên của Kim Duyên, sẽ được cô mang dự thi tại Miss Universe 2021.

NTK Lê Thanh Hòa là cái tên duy nhất thiết kế trang phục dạ hội cho Kim Duyên tại bán kết và chung kết của Miss Universe lần thứ 70. Được biết, đây là lần đầu tiên NTK Lê Thanh Hòa nhận đồng ý thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm trên sông Mê Kông - dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Kim Duyên, NTK Lê Thanh Hòa đã sáng tạo nên bộ trang phục dạ hội với sắc vàng, bạc chủ yếu. Qua bộ trang phục, Kim Duyên thể hiện được ước mơ và hoài bão của một cô gái tuổi đôi mươi muốn đem nhan sắc, sự tự tin để chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo, là sự uyển chuyển của các loại đá Swarovski, cườm, mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt vời cho bộ trang phục. Dưới bàn tay “phù thủy” của NTK Lê Thanh Hòa, Kim Duyên khoe dáng vóc và thần thái trong bộ đầm dạ hội đính kết vô cùng tỉ mỉ, màu sắc sang trọng, tinh tế. Chia sẻ về việc nhận thiết kế bộ trang phục cho Kim Duyên, NTK Lê Thanh Hòa cho biết Anh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, NTK và ekip phải làm việc từ xa, hoàn toàn qua hình thức online, phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Bộ trang phục được NTK Lê Thanh Hòa dày công thực hiện tỉ mỉ, anh chia sẻ thêm: “Tôi muốn thiết kế tập trung vào việc khai thác tối đa vẻ đẹp hình thể của Kim Duyên, giúp cô thể hiện được vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa sang trọng nhưng không kém phần đẳng cấp và phù hợp với vẻ đẹp Miss Universe hướng đến.”. Đối với Kim Duyên, cô cũng có những cảm xúc đặc biệt với bộ trang phục dạ hội được NTK Lê Thanh Hòa thiết kế cho mình: “Kim Duyên muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa nhẹ nhàng, mềm mại vừa hiện đại, tự tin, cá tính ra đấu trường quốc tế. Và khi Duyên trình diễn bộ trang phục dạ hội, Duyên cảm thấy mình làm được điều đó. Duyên muốn mọi người nhìn vào và biết rằng mình đại diện cho người phụ nữ Việt Nam, cho những gì tự hào nhất, đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam”. Từng hợp tác cùng NTK Lê Thanh Hòa tại Miss Universe Việt Nam 2019 nên Kim Duyên kỳ vọng sự may mắn sẽ được tiếp nối tại cuộc thi năm nay. Để cho phần trình diễn trang phục dạ hội được hoàn hảo hơn, Kim Duyên cũng lựa chọn kết hợp với bộ trang sức có tên “East Sun”, được lấy cảm hứng từ những ánh mặt trời sớm mai của phương Đông, vừa thân thương và tràn đầy năng lượng. East Sun được chế tác từ những viên đá Sapphire vàng lấp lánh, với thiết kế dựa theo vầng dương đang tỏa sáng, vừa ấm áp lại vừa rực rỡ, mang đến cảm giác thân thương. Một buổi sáng tốt lành tràn ngập ánh nắng sẽ tiếp thêm sinh lực cho ngày mới. East Sun sẽ là nguồn năng lượng giúp Kim Duyên có thêm tự tin và bản lĩnh, vững vàng tiến bước trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhà Thiết Kế: Lê Thanh Hoà Trang sức: IJC Trang Sức Đá Quý Photographer: Milor Trần Makeup Artist: Quân Nguyễn Hair Style: Pu Lê Stylist: Trần Đạt - D2 Styling Art Director: Tuấn Nguyễn 5AM

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