Chặng đường chinh phục Miss Grand International 2021 của đại diện Việt Nam ngày càng thêm sức nóng khi những phần thi hấp dẫn dần hé lộ. Được biết, hôm nay Thùy Tiên vừa tham gia vòng phỏng vấn kín cùng Ban giám khảo của Miss Grand International 2021. Để tạo ấn tượng tốt với BGK, Thùy Tiên đã chọn cho mình trang phục màu hồng cánh sen đầy nổi bật cùng với họa tiết gấm và những đường cắt xẻ ở phần hông táo bạo đến từ NTK Tăng Thành Công.

Thùy Tiên cho biết buổi phỏng vấn diễn ra khá thoải mái và suôn sẻ. Cô tiết lộ rằng trước khi rời khỏi phòng phỏng vấn, cô còn gửi đến Ban giám khảo một câu tiếng Thái: “Trước khi đi thi một tháng, tôi đã học tiếng Thái vì tôi muốn ở lại Thái một năm”. Trong suốt những ngày ở Thái, Thùy Tiên luôn cố gắng trao đổi, giao lưu với các thí sinh và ekip BTC bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái nhằm tăng thêm sự gần gũi. Người đẹp “chịu khó” tìm hiểu và trau dồi khả năng ngoại ngữ cùng thầy dạy tiếng Thái tại Việt Nam.

Tại khu vực phỏng vấn, Thùy Tiên vui vẻ “thả dáng” cùng Miss Grand Thailand. Đây cũng là một trong những đối thủ “nặng ký” của đại diện Việt Nam tại cuộc thi.

Có thể thấy, đợt “ra quân” của Miss Grand Vietnam lần này trên đất Thái đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Mỗi sự xuất hiện của Thùy Tiên trên mạng xã hội đều nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tiêu biểu là hiện tại, Thùy Tiên vẫn là cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng VOTE của phần thi Best in Swimsuit. Sở hữu một số lượng fan nhất định tại quê nhà, Thùy Tiên rất “năng nổ” trong việc “khoe” những bộ trang phục mới của mình trong mỗi phần thi.

Trước đó, Thùy Tiên cùng các thí sinh là đại diện nhan sắc các nước đã có dịp đến với khu vui chơi trải nghiệm đường zipline thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi ngày, đối với những hoạt động đề cao thể lực có lẽ sẽ không làm khó Thùy Tiên bởi thân hình khỏe khoắn có được từ bài tập rèn luyện thể hình.

Với những hình ảnh được đăng tải trên trang thông tin của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên cho thấy sự hứng khởi bên cạnh các đại diện nhan sắc khác khi được trải nghiệm hoạt động tuyệt vời này.

Sau hoạt động ngoài trời, Thùy Tiên đã thay ngay layout “chanh sả” cùng các thí sinh dự tiệc tối. Tại buổi tiệc, Thùy Tiên chọn cho mình thiết kế mang sắc tím nhẹ nhàng của NTK Trần Ninh Hưng. Đặc biệt đầu tư vào phần makeup và hairstyle, Thùy Tiên khéo léo khiến outlook của mình trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Trên trang cá nhân của Miss Grand Thailand 2020 - Nam Chantarapadit, cô nàng đã đăng hình riêng của Thùy Tiên và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho Thùy Tiên bởi outlook quá xuất sắc ngày hôm qua.

Mới đây, người hâm mộ vô cùng thích thú khi phát hiện cô nàng Valentina Figuera – cựu Hoa hậu tại Miss Grand International 2019 đã âm thầm “thả tim” bài đăng của Thùy Tiên về outlook vừa rồi. Được biết, Valentina thường dành nhiều sự chú ý cho các đại diễn châu Âu, Mỹ hơn là châu Á, điều này cho thấy Thùy Tiên đã tạo được dấu ấn mạnh trong hành trình của mình.

Thùy Tiên vẫn chưa tung những “chiêu bài” cuối cùng bởi vòng thi chính vẫn còn đang chờ các thí sinh phía trước. Sắp tới, chặng đường chinh phục vương miện Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên sẽ ngày càng hấp dẫn và khó khăn hơn nữa, cùng theo dõi và bình chọn cho Thùy Tiên để tiếp sức cho người đẹp đến gần hơn với ngôi vị này nhé!

Ảnh: BTC