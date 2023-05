Đáng chú ý, chiếc đầm được thiết kế với phần tà rời giúp Thùy Tiên có thể tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình diễn trên sân khấu. Nhiều người dự đoán cô sẽ có màn “biến hình” từ đầm dạ hội sang bộ jumpsuit được ẩn giấu bên trong. Điều đó khiến khán giả thêm mong chờ màn catwalk kết hợp giữa sự thần bí của chiếc đầm, thần thái hút hồn cùng kỹ năng catwalk điêu luyện mà Thùy Tiên đã chuẩn bị từ trước.

Từ lúc bắt đầu gia nhập cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã liên tục tạo được dấu ấn cho riêng mình. Xuyên suốt hành trình, Thùy Tiên rất năng nổ và nhiệt tình cập nhật tình hình của mình với người hâm mộ. Chính sự tự tin, hoạt bát cùng khả năng tiếng Anh lưu loát của mình, đại diện Việt Nam đã tạo được nhiều thiện cảm cho mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không những thế, Thùy Tiên còn liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng bình chọn tại các hoạt động phụ. Mới đây, trang Facebook chính thức của Miss Grand International 2021 đã công bố Top 10 cho phần thi Best in Swimsuit với sự góp mặt của Miss Grand Vietnam Thùy Tiên, cô chính thức được tiến vào vòng bình chọn tiếp theo với 5 vị trí đầu tiên dựa hoàn toàn vào phiếu bầu trên 2 kênh Facebook và Instagram. Đây là cơ hội để hình ảnh của Top 5 ứng cử viên cho giải thưởng Best in Swimsuit sẽ được xuất hiện trên ảnh bìa của fanpage cuộc thi trong vòng 24 giờ.

Hiện tại công chúng đã được chiêm ngưỡng các trang phục của Thùy Tiên tại đêm Bán kết diễn ra vào ngày 2/12 sắp tới tại Bangkok, Thái Lan. Hãy cùng chờ đón màn trình diễn của đại diện Việt Nam nhé!

Photographer: Hoàng Phúc

Cameraman: Nhứt Trường

Stylist: Louis Đặng

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Stylist Assistant: Thanh Trang

Costume: NTK Nguyễn Minh Tuấn

Accessories: NMDD Jewelry by Ngô Mạnh Đông Đông

Shoes: XT by Nguyễn Đoàn Yến Xuân