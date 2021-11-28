Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà

Thời trang 28/11/2021 15:08

Trước thềm Bán kết Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bất ngờ tung trang phục dự thi đầy ấn tượng được lấy cảm hứng từ dải ngân hà.

Úp mở bản vẽ thiết kế từ tháng 10, trang phục dự thi Bán kết của Thùy Tiên trở thành chủ đề bàn tán và đã thu hút đông đảo sự quan tâm cộng đồng nhan sắc. Lấy cảm hứng từ nét đẹp hòa quyện tuyệt vời từ những tinh tú trong dải ngân hà, chiếc đầm dạ hội mang tên “Whirlpool Galaxy Gown” của NTK Nguyễn Minh Tuấn dành cho Thùy Tiên đã chính thức lộ diện thành phẩm.

Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà - Ảnh 1

Bộ trang phục được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với phong cách gợi cảm mà Thùy Tiên theo đuổi, khoe trọn đường cong nóng bỏng của cô nàng. Với chất liệu xuyên thấu, chiếc váy được xử lý đính kết theo hình ảnh dải ngân hà lốc xoáy. Màu đen bao la của vũ trụ, kết hợp màu ánh sáng của các vì sao hứa hẹn sẽ cuốn trôi mọi tiêu cực và bùng nổ năng lượng hoà bình đúng tinh thần Miss Grand International năm nay.

Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà - Ảnh 2

Đáng chú ý, chiếc đầm được thiết kế với phần tà rời giúp Thùy Tiên có thể tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình diễn trên sân khấu. Nhiều người dự đoán cô sẽ có màn “biến hình” từ đầm dạ hội sang bộ jumpsuit được ẩn giấu bên trong. Điều đó khiến khán giả thêm mong chờ màn catwalk kết hợp giữa sự thần bí của chiếc đầm, thần thái hút hồn cùng kỹ năng catwalk điêu luyện mà Thùy Tiên đã chuẩn bị từ trước.

Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà - Ảnh 3

Từ lúc bắt đầu gia nhập cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã liên tục tạo được dấu ấn cho riêng mình. Xuyên suốt hành trình, Thùy Tiên rất năng nổ và nhiệt tình cập nhật tình hình của mình với người hâm mộ. Chính sự tự tin, hoạt bát cùng khả năng tiếng Anh lưu loát của mình, đại diện Việt Nam đã tạo được nhiều thiện cảm cho mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà - Ảnh 4

Không những thế, Thùy Tiên còn liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng bình chọn tại các hoạt động phụ. Mới đây, trang Facebook chính thức của Miss Grand International 2021 đã công bố Top 10 cho phần thi Best in Swimsuit với sự góp mặt của Miss Grand Vietnam Thùy Tiên, cô chính thức được tiến vào vòng bình chọn tiếp theo với 5 vị trí đầu tiên dựa hoàn toàn vào phiếu bầu trên 2 kênh Facebook và Instagram. Đây là cơ hội để hình ảnh của Top 5 ứng cử viên cho giải thưởng Best in Swimsuit sẽ được xuất hiện trên ảnh bìa của fanpage cuộc thi trong vòng 24 giờ.

Không ngại dư luận, Thùy Tiên tiếp tục diện đầm xuyên thấu hở bạo trong trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà - Ảnh 5

Hiện tại công chúng đã được chiêm ngưỡng các trang phục của Thùy Tiên tại đêm Bán kết diễn ra vào ngày 2/12 sắp tới tại Bangkok, Thái Lan. Hãy cùng chờ đón màn trình diễn của đại diện Việt Nam nhé!

Photographer: Hoàng Phúc

Cameraman: Nhứt Trường

Stylist: Louis Đặng

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Stylist Assistant: Thanh Trang

Costume: NTK Nguyễn Minh Tuấn

Accessories: NMDD Jewelry by Ngô Mạnh Đông Đông

Shoes: XT by Nguyễn Đoàn Yến Xuân

Hết ‘kín cổng cao tường’, H’Hen Niê ‘lăng xê’ mốt nội y lấp lánh, TyhD và Lương Thùy Linh ‘chặt chém’ không kém cạnh

Hết ‘kín cổng cao tường’, H’Hen Niê ‘lăng xê’ mốt nội y lấp lánh, TyhD và Lương Thùy Linh ‘chặt chém’ không kém cạnh

Có thể nói, outfit mà các vị Giám khảo quyền lực lựa chọn mỗi khi xuất hiện tại “The Next Face Vietnam 2021” chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng.

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