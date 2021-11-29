Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn

Thời trang 29/11/2021 15:31

Trong đêm tiệc đầu tiên diễn ra tại Israel, Kim Duyên đã diện ngay thiết kế xuyên thấu của NTK Hà Thanh Huy để "chặt chém" đại diện từ các quốc gia khác.

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 hiện thu hút 77 cô gái xác nhận tranh tài, chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Các thí sinh khắp thế giới đang đáp chuyến bay đến Eilat, Israel để tham gia cuộc thi. Đại diện Việt Nam - Kim Duyên - bay từ Việt Nam từ tối 26/11 và hiện đã có mặt ở Israel. Sau khi tiến hành các thủ tục y tế và cách ly, cô đã có mặt tại địa điểm nơi diễn ra cuộc thi.

Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 1Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 2

Tối 28/11, Kim Duyên đọ sắc cùng dàn mỹ nhân nước bạn trong bộ đầm xuyên thấu của NTK Hà Thanh Huy. Trong khung hình, Kim Duyên khoe dáng bên các nàng Hậu đến từ đất nước: Ấn Độ, Quần Đảo Cayman của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Columbia,... Ở khoảnh khắc khác, Kim Duyên lại chiếm spotlight nhờ vòng 1 khủng nhờ thiết kế tôn dáng của nhà mốt Việt. Kim Duyên là nàng Hậu hứa hẹn sẽ làm nên chuyện và có thành tích vượt trội trong cuộc thi Miss Universe năm nay.

Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 3Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 4Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 5Đêm đầu tiên tại Israel, Kim Duyên diện đầm xuyên thấu hở bạo khoe vòng 1, 'chặt chém' dàn thí sinh nước bạn - Ảnh 6

Ảnh: BTC

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi diễn ra cuộc thi Miss Universe 2021, người đẹp khoe bộ ảnh đẹp thời thượng được chụp trên đường phố Jerusalem (Israel).

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