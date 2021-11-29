Hoa hậu Hoàn vũ 2021 hiện thu hút 77 cô gái xác nhận tranh tài, chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Các thí sinh khắp thế giới đang đáp chuyến bay đến Eilat, Israel để tham gia cuộc thi. Đại diện Việt Nam - Kim Duyên - bay từ Việt Nam từ tối 26/11 và hiện đã có mặt ở Israel. Sau khi tiến hành các thủ tục y tế và cách ly, cô đã có mặt tại địa điểm nơi diễn ra cuộc thi.