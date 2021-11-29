Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel

Thời trang 29/11/2021 15:17

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi diễn ra cuộc thi Miss Universe 2021, người đẹp khoe bộ ảnh đẹp thời thượng được chụp trên đường phố Jerusalem (Israel).

Ngay khi vừa tới Isreal, Á hậu Kim Duyên đã được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới là Global Beauties xếp vào Top 11 trong BXH Pre-Arrival của Miss Universe, BXH giành cho những người đẹp đã lên đường tới Israel.

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 1

Không giống như Hoa hậu Khánh Vân trước đây khi tới Miss Universe 2020 mặc những trang phục mang ý nghĩa liên quan đến quê hương đất nước, Á hậu Kim Duyên lựa chọn trang phục thời thượng, hiện đại của nhà mốt Công Trí.

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 2Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 3

Người đẹp chia sẻ khung cảnh tại Jerusalem rất yên bình, nắng dịu nhẹ, trời trong xanh và người dân đều dễ mến, hiếu khách.

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 4Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 5

Đồng hành cùng Kim Duyên tại Jerusalem tại Miss Universe lần thứ 70 ở Israel có CEO Trần Việt Bảo Hoàng (Giám đốc Quốc gia Miss Universe tại Việt Nam) và Á hậu Hoàng My. Á hậu Hoàng My từng có khoảng thời gian sống tại Israel, nên sẽ hỗ trợ được cho Kim Duyên rất nhiều. Tuy nhiên, trong mọi hoạt động của Miss Universe, Á hậu Kim Duyên vẫn sẽ phải tự trải qua một mình.

Kim Duyên diện thiết kế của nhà mốt Công Trí dạo phố Israel - Ảnh 6

Khán giả yêu quý Á hậu Kim Duyên có thể bình chọn cho cô tại Miss Universe 2021 thông qua các cách thức như sau:

  • Vote trên web: vote.missuniverse.com (MIỄN PHÍ vote đầu tiên, các vote tiếp theo sẽ tính phí).
  • Vote qua app: Miss Universe (MIỄN PHÍ vote đầu tiên, các vote tiếp theo sẽ tính phí). Thời gian bình chọn: Từ 9/11/2021 đến 12:00 pm 11/12/2021.

Ảnh: BTC

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Kim Duyên khoe nhan sắc đậm chất quốc tế trong 6 thiết kế của NTK Chung Thanh Phong

Với concept chủ đạo “Universe”, bộ ảnh mới của Kim Duyên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi thần thái sang chảnh, cuốn hút đúng chuẩn một Miss Universe. Ngay sau khi có mặt tại Israel, Kim Duyên đã bắt đầu các hoạt động bên lề chuẩn bị cho buổi nhập cuộc chính thức vào 28/11.

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Từ khóa:   Kim Duyên Công Trí Miss Universe 2021

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