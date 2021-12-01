Tối ngày 30/11 vừa qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đại diện Việt Nam mang Quốc phục của mình đến trình diễn tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2021 . Phần thi Quốc phục luôn là một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhan sắc. Năm nay, người đẹp sinh năm 1998 quyết định chọn “Thiên Thần Áo Xanh” của NTK Tín Thái được lấy cảm hứng từ màu áo bảo hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, Thùy Tiên chiếm trọn spotlight cùng “Thiên Thần Áo Xanh”. Người đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tự tin sải bước cùng phần cánh cực bắt mắt đính sau trang phục. Đôi boot cao gần 20cm tưởng chừng như sẽ cản trở những bước catwalk của Thùy Tiên nhưng theo dõi phần trình diễn của Tiên, người hâm mộ không khỏi tự hào khi chứng kiến đại diện Việt Nam sải bước đầy uyển chuyển.

Phần thi Quốc phục của Miss Grand International năm nay sở hữu dàn những thí sinh năng động cùng những phần trình diễn cực kì độc đáo. Xuyên suốt phần thi, khán giả đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác khi chứng kiến những màn catwalk ấn tượng cũng như những trang phục sáng tạo đầy màu sắc.

Đôi rắn mạ vàng quấn quanh ống tiêm phía sau cánh cũng là biểu tượng của ngành Y đã thành công tạo hiệu ứng “mãn nhãn”, giúp Thùy Tiên ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả, truyền tải được thông điệp ý nghĩa của trang phục. Thêm vào đó, khi cô nàng tiến đến giữa sân khấu, chương trình đã tinh tế tắt một phần đèn sân khấu giúp đôi cánh của “Thiên Thần Áo Xanh” trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, chi tiết trái tim đính giữa ngực cũng thu hút ánh nhìn không kém khi đây là màu cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

Giữa phần trình diễn, Thùy Tiên thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi hoàn thành xuất sắc phần thi mặc sự cố nhỏ xảy ra với bộ cánh thiên thần phía sau của trang phục. Chia sẻ về sự cố này, cô cho biết bản thân cảm thấy rất tiếc, mong khán giả có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ Thùy Tiên trong những phần thi quan trọng sắp tới của Miss Grand International 2021.

Từ khi công bố hình ảnh chính thức của Quốc phục, Thùy Tiên cũng như NTK Tín Thái nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ bởi trang phục bám sát bản phác thảo ban đầu. Kèm với thông điệp ý nghĩa, Thùy Tiên không chỉ mang niềm kiêu hãnh khi trình diễn trong bộ trang phục đậm bản sắc Việt Nam mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành Y thế giới.

Từ khi công bố hình ảnh chính thức của Quốc phục, Thùy Tiên cũng như NTK Tín Thái nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ bởi trang phục bám sát bản phác thảo ban đầu. Kèm với thông điệp ý nghĩa, Thùy Tiên không chỉ mang niềm kiêu hãnh khi trình diễn trong bộ trang phục đậm bản sắc Việt Nam mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành Y thế giới.

Sắp tới, Thùy Tiên sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục Miss Grand International 2021 với hai đêm thi quan trọng là Bán kết được tổ chức vào ngày 2/12 và Chung kết vào ngày 4/12. Hãy tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho Thùy Tiên nhé!

Ảnh: BTC