Xuất hiện cuối cùng, ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên vẫn tạo ấn tượng bởi thông điệp ý nghĩa trong phần thi Quốc phục

Thời trang 01/12/2021 13:24

“Thiên Thần Áo Xanh” của Miss Grand Vietnam Thùy Tiên chính thức “tung cánh” trong phần thi Quốc phục tại Miss Grand International 2021 tối nay.

Tối ngày 30/11 vừa qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đại diện Việt Nam mang Quốc phục của mình đến trình diễn tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2021. Phần thi Quốc phục luôn là một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhan sắc. Năm nay, người đẹp sinh năm 1998 quyết định chọn “Thiên Thần Áo Xanh” của NTK Tín Thái được lấy cảm hứng từ màu áo bảo hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Xuất hiện cuối cùng, ‘Thiên Thần Áo Xanh’ của Thùy Tiên vẫn tạo ấn tượng bởi thông điệp ý nghĩa trong phần thi Quốc phục - Ảnh 1

Phần thi Quốc phục của Miss Grand International năm nay sở hữu dàn những thí sinh năng động cùng những phần trình diễn cực kì độc đáo. Xuyên suốt phần thi, khán giả đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác khi chứng kiến những màn catwalk ấn tượng cũng như những trang phục sáng tạo đầy màu sắc.

Xuất hiện ở vị trí cuối cùng, Thùy Tiên chiếm trọn spotlight cùng “Thiên Thần Áo Xanh”. Người đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tự tin sải bước cùng phần cánh cực bắt mắt đính sau trang phục. Đôi boot cao gần 20cm tưởng chừng như sẽ cản trở những bước catwalk của Thùy Tiên nhưng theo dõi phần trình diễn của Tiên, người hâm mộ không khỏi tự hào khi chứng kiến đại diện Việt Nam sải bước đầy uyển chuyển.

Đôi rắn mạ vàng quấn quanh ống tiêm phía sau cánh cũng là biểu tượng của ngành Y đã thành công tạo hiệu ứng “mãn nhãn”, giúp Thùy Tiên ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả, truyền tải được thông điệp ý nghĩa của trang phục. Thêm vào đó, khi cô nàng tiến đến giữa sân khấu, chương trình đã tinh tế tắt một phần đèn sân khấu giúp đôi cánh của “Thiên Thần Áo Xanh” trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, chi tiết trái tim đính giữa ngực cũng thu hút ánh nhìn không kém khi đây là màu cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

Giữa phần trình diễn, Thùy Tiên thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi hoàn thành xuất sắc phần thi mặc sự cố nhỏ xảy ra với bộ cánh thiên thần phía sau của trang phục. Chia sẻ về sự cố này, cô cho biết bản thân cảm thấy rất tiếc, mong khán giả có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ Thùy Tiên trong những phần thi quan trọng sắp tới của Miss Grand International 2021.

Từ khi công bố hình ảnh chính thức của Quốc phục, Thùy Tiên cũng như NTK Tín Thái nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ bởi trang phục bám sát bản phác thảo ban đầu. Kèm với thông điệp ý nghĩa, Thùy Tiên không chỉ mang niềm kiêu hãnh khi trình diễn trong bộ trang phục đậm bản sắc Việt Nam mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành Y thế giới.

Từ khi công bố hình ảnh chính thức của Quốc phục, Thùy Tiên cũng như NTK Tín Thái nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ bởi trang phục bám sát bản phác thảo ban đầu. Kèm với thông điệp ý nghĩa, Thùy Tiên không chỉ mang niềm kiêu hãnh khi trình diễn trong bộ trang phục đậm bản sắc Việt Nam mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành Y thế giới.

Sắp tới, Thùy Tiên sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục Miss Grand International 2021 với hai đêm thi quan trọng là Bán kết được tổ chức vào ngày 2/12 và Chung kết vào ngày 4/12. Hãy tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho Thùy Tiên nhé!

Ảnh: BTC

Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ

Bạn gái 'Người nhện' diện đầm 'xương rắn' khoe body cực 'bốc' trên thảm đỏ

Zendaya một lần nữa thành công khẳng định khả năng "cân" trang phục đẹp đỉnh có 1-0-2 của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Quốc phục Thiên thần áo xanh Miss Grand Intrenational 2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt