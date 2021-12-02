Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021

Thời trang 02/12/2021 14:09

Sau thời gian cân nhắc, Thùy Tiên đưa ra quyết định cuối cùng, chính thức tung hình ảnh trang phục dạ hội sẽ đồng hành cùng mình chinh chiến tại đêm Bán kết Miss Grand International 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là một trong những ứng cử viên sáng giá tại Miss Grand International năm nay khi cô liên tục tạo dấu ấn mạnh qua từng vòng thi cũng như trong các hoạt động đồng hành. Để chuẩn bị cho đêm thi Bán kết vô cùng quan trọng, người đẹp đã nhiều lần hé lộ về trang phục dự thi của mình. Tuy nhiên, mới đây, Thùy Tiên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng trước đêm thi.

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021 - Ảnh 1

Có thể thấy, thiết kế “Red Diamond Gown” lấy sắc đỏ làm màu chủ đạo và được phủ kín bởi những chi tiết đá, pha lê lấp lánh. Sau khi biết Thùy Tiên thuộc mạng thổ, NTK Nguyễn Minh Tuấn đã lên ý tưởng dựa trên màu sắc hợp phong thủy, mang lại nhiều may mắn cho Thùy Tiên để thiết kế nên trang phục dạ hội này. Anh chia sẻ rằng quá trình đính kết kim sa, đá, pha lê kết hợp giữa hai màu đỏ và bạc mất khá nhiều thời gian bởi quá trình này hoàn toàn được thực hiện thủ công. Không những thế, phần cầu vai được thiết kế rất tinh tế, đường xẻ giữa của đầm cũng là một điểm cộng rất lớn giúp Thùy Tiên tự tin sải bước trên sàn diễn tại Bán kết Miss Grand International 2021.

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021 - Ảnh 2

Nhà thiết kế lý giải về bộ trang phục: “Kim cương đỏ là loại quý hiếm nhất trong tất cả các loại kim cương màu. Những liên kết bền chặt và thuần khiết của nó là ý tưởng chính cho thiết kế này. Kết hợp cùng đường cắt hiện đại, khoẻ khoắn để khoe trọn body của Thuỳ Tiên. Trên nền chất liệu lưới, Diamond gown được xử lý đính kết thủ công bằng kim sa, đá, pha lê với hai màu đỏ và bạc thể hiện sự mạnh mẽ và một niềm tin mãnh liệt về chiếc vương miện MGI đầu tiên Việt Nam sẽ sở hữu.”

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021 - Ảnh 3

Khi các hình ảnh đầu tiên của trang phục “Red Diamond Gown” được Thùy Tiên đăng tải trên trang cá nhân, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sự kết hợp quá tuyệt vời giữa Thùy Tiên và sắc đỏ. Với thiết kế lần này, Thùy Tiên hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả cũng như người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Sau đêm thi Quốc phục, Thùy Tiên tạo ấn tượng sâu đậm đối với người hâm mộ quốc tế khi không những quảng bá được văn hóa dân tộc mà còn gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19. Khoảnh khắc “cô Tiên xanh” xuất hiện đã khiến khán giả tại quê nhà vô cùng tự hào, Miss Grand Vietnam đã giúp những giây phút cuối cùng khép lại phần thi Quốc phục một cách trọn vẹn nhất.

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021 - Ảnh 4

Nhờ vào sự năng nổ và thiện chí, Thùy Tiên dần khẳng định được vị trí của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế và cô hiện đang là cái tên “hot” nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021.Tối 2/12, Thùy Tiên sẽ chính thức bước vào vòng Bán kết, cùng theo dõi và ủng hộ Thùy Tiên trong đêm nay nhé!

Miss Grand Vietnam Thùy Tiên diện đầm cắt cúp táo bạo phần ngực và eo trong đêm Bán kết Miss Grand International 2021 - Ảnh 5

Photographer: Hoàng Phúc

Stylist: Louis Đặng

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Stylist Assistant: Thanh Trang

Costume: NTK Nguyễn Minh Tuấn

Accessories: NMDD Jewelry by Ngô Mạnh Đông Đông

Shoes: XT by Nguyễn Đoàn Yến Xuân

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