Trong các tập vừa qua, bốn vị ban giám khảo luôn biến hóa liên tục trong từng phong cách với nhiều bộ trang phục độc đáo, lạ mắt, biến “The Next Face Vietnam 2021” như một sàn diễn thời trang cho riêng mình. Trước thềm lên sóng, hãy cùng nghía qua những outfit thời thượng của các vị giám khảo quyền lực lựa chọn xuất hiện trong tập 5, phát sóng vào 20:00 tối Chủ nhật, 5/12/2021 tới đây trên Facebook Fanpage của “The Next Face Vietnam”.

Sau khi lên sóng tập 4, “ The Next Face Vietnam 2021 ” đã để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi chứng kiến những thử thách khắc nghiệt mà các thí sinh phải trải qua. Bên cạnh những thử thách khó khăn, những tình huống kịch tính, những tiếc nuối dành cho các thí sinh phải ra về, thì outfit của dàn ban giám khảo quyền lực cũng là đề tài được khán giả bàn tán không ngớt.

Là những vị giám khảo quyền lực, mỗi lần xuất hiện, bộ tứ này luôn khiến người xem không khỏi trầm trồ về những bộ cánh bắt mắt, những outfit rất thời trang. Ban giám khảo luôn biến hóa không ngừng để đem lại nhiều diện mạo mới mẻ, thu hút và đa dạng trong nhiều phong cách khác nhau. Và trong tập 5, những bộ trang phục “siêu đỉnh” của ban giám khảo cũng trở thành chủ đề hot không kém bởi gu thời trang không thể chê vào đâu được.

Cũng giống như các tập trước, các Mentor luôn chọn cho mình những phong cách rất riêng và vô cùng nổi bật. Đến với ngày ghi hình phần đào tạo của Tập 5, Mentor H’Hen Niê đã biến hóa trong bộ trang phục mềm mại, xinh đẹp và quyến rũ. Mentor xinh đẹp này đã chọn cho mình một chiếc áo bra màu hồng mix với chân váy cùng màu, khoác bên ngoài là chiếc áo màu vàng chanh cực bắt mắt có tà dài vô cùng nhẹ nhàng, thướt tha. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc ghim cài ánh bạc tạo nên sự nữ tính, dịu dàng cho nàng hậu. H’Hen Niê còn khéo léo chọn đôi giày vàng óng và đôi khuyên tai màu hồng tone sur tone với bộ cánh thướt tha. Lần này, Mentor H’Hen Niê chọn cho mình kiểu tóc tết chiến binh đầy mạnh mẽ và ấn tượng.

Trong khi đó, Mentor TyhD lần này lựa chọn một bộ vest kẻ caro với chiếc quần ống loe rất ấn tượng. Top Model đã mix cùng chiếc sơ mi bên trong tạo nên sự thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Điểm nhất là những chiếc khuy được đính ở cạp quần cùng tay áo cùng với đôi khuyên tai bản to làm cho bộ trang phục sang chảnh hơn bao giờ hết.

Đối với Mentor Lương Thùy Linh, cô thường chọn cho mình những outfit trẻ trung, và lần này cũng không ngoại lệ. Nàng hậu GenZ hóa thân thành nữ cao bồi đầy cá tính với chiếc áo croptop họa tiết khoe trọn vòng eo thon thả vạn người mê, mix cùng chiếc quần jean ống suông đính đá. Bên cạnh đó, cô còn chọn cho mình những phụ kiện như mũ, thắt lưng da, vòng hoa,... để tăng thêm phần năng động cho bộ trang phục.

Đến phần ghi hình đánh giá và loại, nàng hậu “tắc kè hoa” H’Hen Niê đã hóa thân thành công chúa Jasmine xinh đẹp với bộ cánh màu xanh mint ánh kim tuyến lấp lánh. Bộ trang phục với chiếc croptop tay dài ôm sát vòng 1, để lộ vòng eo quyến rũ cùng với chân váy dài thướt tha. Mentor H’Hen Niê tạo điểm nhấn bằng chiếc khăn đội đầu được quấn điệu đà cùng mái tóc xoăn dài, giúp đem đến cho H’Hen Niê vẻ dịu dàng như nàng công chúa bước ra từ xứ sở Disney.

Trong khi đó, Mentor Lương Thùy Linh xuất hiện trong bộ trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí với chiếc đầm liền lệch vai điệu đà, giúp cô khoe được bờ vai gợi cảm. Phần chân váy đen có form dáng khá đơn giản, được làm nổi bật nhờ rất nhiều chiếc nơ đính trên váy, đi kèm cùng đôi vớ đen càng làm cho “bé hạt tiêu” hóa “nàng thơ” xinh đẹp.

Trong khi đó, đàn chị TyhD lại chọn một bộ đồ vô cùng cá tính với chiếc áo lưới ở bên trong và bên ngoài là áo vest cách điệu có ống tay rộng và gắn nhiều dây ở phần tà áo. Mentor TyhD còn phối với một chiếc quần bèo nhún màu xanh dương tăng thêm độ phá cách của mình.

Bên cạnh 3 Mentor xinh đẹp và luôn thay đổi phong cách của mình, thì Host Nam Trung vẫn trung thành với những outfit đơn giản. Trong tập này, anh chọn cho mình hai bộ trang phục tương đồng nhau với chiếc áo sơ mi màu đen họa tiết nhỏ cùng với quần jean đen năng động. Mặc dù luôn xuất hiện với những set trang phục giản dị nhưng Host Nam Trung vẫn tạo được cảm giác trẻ trung, hợp thời.

Ảnh: BTC