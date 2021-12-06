Thêm 2 trang phục dạ hội xuyên thấu hở bạo được Kim Duyên công bố nhờ fan lựa chọn thay cho mình tại Miss Universe

Trước ngày chính thức lên đường sang Israel, trong buổi công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2021, Kim Duyên cùng ekip của mình đã công bố bộ ảnh và trình diễn trang phục dạ hội ngay chính trên sân khấu chương trình. Bộ trang phục dạ hội mang tên “My Mekong – Mê Kông của tôi” . Bộ trang phục dạ hội với sắc vàng, bạc chủ yếu, được lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm trên sông Mê Kông - dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Kim Duyên.

Trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế hiện nay, phần thi Trang phục dạ hội (Evening Gown) được xem là một trong những phần thi đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả. Đối với Kim Duyên năm nay, dù gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị trang phục nhưng may mắn, các NTK đã cùng cô song hành và vẫn hoàn thành kịp lúc. Vì chiếm vai trò quan trọng nên trong hành trình chinh phục Miss Universe 2021 của Kim Duyên nên khán giả và người hâm mộ vô cùng chờ đợi được chiêm ngưỡng những thiết kế dạ hội đặc sắc được cô lựa chọn.

Trang được phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo, là sự uyển chuyển của các loại đá Swarovski, cườm, mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt vời với sắc vàng, bạc chủ yếu, được đính kết vô cùng tỉ mỉ, màu sắc sang trọng, tinh tế. Qua bộ trang phục, Kim Duyên thể hiện được ước mơ và hoài bão của một cô gái tuổi đôi mươi muốn đem nhan sắc, sự tự tin để chinh phục đấu trường nhan sắc quốc. NTK Lê Thanh Hòa cũng chính là nhà thiết kế trang phục dạ hội duy nhất cho Kim Duyên tại bán kết và chung kết của Miss Universe lần thứ 70. Đây là lần đầu tiên anh nhận lời đồng ý thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này.

Trang được phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo, là sự uyển chuyển của các loại đá Swarovski, cườm, mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt vời với sắc vàng, bạc chủ yếu, được đính kết vô cùng tỉ mỉ, màu sắc sang trọng, tinh tế. Qua bộ trang phục, Kim Duyên thể hiện được ước mơ và hoài bão của một cô gái tuổi đôi mươi muốn đem nhan sắc, sự tự tin để chinh phục đấu trường nhan sắc quốc. NTK Lê Thanh Hòa cũng chính là nhà thiết kế trang phục dạ hội duy nhất cho Kim Duyên tại bán kết và chung kết của Miss Universe lần thứ 70. Đây là lần đầu tiên anh nhận lời đồng ý thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này.

Nối tiếp hành trình của Kim Duyên tại Miss Universe, dưới bàn tay “phù thủy” của NTK Lê Thanh Hòa, tiếp tục có thêm 2 thiết kế trang phục dạ hội vô cùng đặc sắc, dự kiến sẽ được Kim Duyên lựa chọn để trình diễn trong những đêm thi đặc biệt quan trọng của Miss Universe mang tên: “Silver Lining và Sparkling River”.

Trang phục ghi dấu thời điểm Kim Duyên chuẩn bị đi thi, đây là giai đoạn vô cùng đặc biệt của Việt Nam khi phải đối mặt vô vàn những khó khăn và biến động vì ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 xảy ra trên toàn cầu. Ngay trong những khó khăn đó, người dân Việt Nam đã mạnh mẽ vươn mình chiến đấu, đồng lồng bên cạnh nhau bằng tất cả sự đoàn kết và tình yêu thương dân tộc. Tinh thần vượt qua những khó khăn đó cho thấy cuộc sống lúc nào cũng có niềm tin và sự hi vọng về một ngày tốt đẹp hơn. Cũng ngay tại thời điểm này, đại diện Kim Duyên cũng gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn trong suốt quá trình chuẩn bị, lịch trình và hình thức huấn luyện đều phải thay đổi để ứng phó dịch bệnh, đối diện những thông tin, bình luận tiêu cực, tất cả đã đem đến một Kim Duyên tự tin, mạnh mẽ và tích cực. Đặc biệt biến cố gia đình xảy ra khi người ông kính yêu qua đời, Kim Duyên không kịp về nhà từ biệt ông, nhưng cô luôn tin ông ở bên cạnh, yêu thương, an ủi, là nguồn động lực, tia sáng để Kim Duyên luôn nhìn về và hướng tới, vượt qua những trở ngại khó khăn để trân trọng những giá trị, thành tựu mà mình đã đạt được.

Được lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm rực rỡ và ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên dòng sông Mê Kông - dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Kim Duyên. Những hình ảnh của con sông quê dồi dào, trù phú những trĩu nặng phù sa, phản chiếu vẻ đẹp chứa chan của quê hương sông nước đặc trưng miền Tây Nam Bộ, quê hương của Kim Duyên – chiến binh của Việt Nam tại Miss Universe 2021. Thiết kế Sparkling River có sự khác biệt giữa ý tưởng bản vẽ và khi ra thành phẩm, vì vậy thiết kế này đã được chỉnh sửa lại toàn bộ phần trên để phù hợp với vóc dáng và tinh thần Kim Duyên mang đến tại Miss Universe. Đó là lý do mà thiết kế này được hoàn thành vài tiếng trước khi Kim Duyên chính thức lên đường.

Là Huấn luận viên chính thức và là người đồng hành xuyên suốt cùng Kim Duyên, Hoa hậu H’Hen Niê lại có lựa chọn khác: “Hen rất thích cả 2 thiết kế, rất khó để lựa chọn một trong hai vì vậy nếu được Hen mong muốn chọn luôn cả 2 thiết kế này. Mỗi thiết kế đều mang vẻ đẹp riêng, rất cuốn hút và ấn tượng, Hen từng nói đùa với Duyên nếu chọn bộ nào diễn thì hãy cho Hen bộ còn lại. Tuy nhiên nếu ở góc độ của một người đã từng dự thi, Hen sẽ ưu tiên chọn thiết kế phù hợp vóc dáng, đặc biệt mình phải tự tin, thoải mái, cần cảm giác được an toàn nhất để có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu, vì vậy Hen sẽ chọn Sparkling River để trình diễn”.

Là cha đẻ của cả 2 trang phục dạ hội trên, NTK Lê Thanh Hòa bày tỏ: “Là người thực hiện cả 2 thiết kế, nên bản thân Hòa muốn Duyên có thể mặc và trình diễn tốt cả 2 trang phục dạ hội này. Cũng thật khó để lựa chọn bộ nào và không dùng bộ nào, vì bộ nào cũng được ekip chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, chu đáo nhằm giúp Kim Duyên có hình ảnh đẹp nhất, tuy nhiên Hòa tin ở sự quyết định của Kim Duyên và hy vọng là khán giả sẽ giúp Kim Duyên có được lựa chọn công tâm nhất.”

Để khán giả có cơ hội được đồng hành sâu hơn cùng hành trình đặc biệt của Kim Duyên, góp phần hỗ trợ định hướng hình ảnh phù hợp cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức mở Bình chọn Trang phục dạ hội cho Kim Duyên tại Miss Universe Việt Nam thông qua cổng bình chọn chính thức như sau: Https://www.facebook.com/vietnamroadtomissuniverse

Thời gian bình chọn diễn ra từ 21:00 ngày 05/12/2021 – 20:00 06/12/2021 trên trang chính thức: “Vietnam Road to Miss Universe”. Trang phục dạ hội chính thức của Đại diện Việt Nam tại Miss Univese lần thứ 70 sẽ được công bố vào ngày 10/12/2021

Nhà Thiết Kế: Lê Thanh Hoà

Photographer: Milor Trần

Makeup Artist: Quân Nguyễn

Hair Style: Pu Lê

Stylist: Trần Đạt - D2 Styling

Art Director: Tuấn Nguyễn 5AM