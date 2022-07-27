Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày "lên hương", thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh

Thời trang 27/07/2022 12:47

Những ngày gần đây, nữ Tiktoker nổi tiếng của Việt Nam - Lê Bống đang là chủ đề được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm và bàn tán mạnh mẽ.

Được biết đến là hot TikToker sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi, Lê Bống được biết đến là hot girl phòng gym bởi vóc dáng nóng bỏng, gương mặt tươi trẻ, xinh đẹp cùng với đó là gu thời trang độc lạ không kém phần nóng mắt. Mới đây, cô nàng đã có màn lột xác sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu thể thao và vinh dự lọt top 42 thí sinh xuất sắc, nhờ đó mà tên tuổi của nàng Tiktoker ngày càng được báo chí truyền thông để ý tới. 

Tuy nhiên, trước những lời chúc mừng cho nữ Tiktoker, song đó vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc cô nàng lấn thân sang lĩnh vực thời trang. Mới đây, hot girl sinh năm 1995 liên tục gây tranh cãi khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 và có phần catwalk thiếu chuyên nghiệp, thậm chí bị cho là "thảm họa". 

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 1

Thiết kế váy ngắn để lộ phần dưới kém thon gọn của hot girl 1995 

Không dừng lại ở những lời dèm pha của cộng đồng mạnh dành cho mình, cô nàng tiếp tục khẳng định bản thân, tích cực hoạt động nghệ thuật và dần lấn thân vào showbiz. Đặc biệt, từ sau khi đi thi Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1995 này được nhận xét ngày càng nữ tính và gợi cảm hơn trong phong cách thời trang. Cô nàng còn liên tiếp diện lại những bộ váy từng được các nàng hậu sử dụng. 

Gần đây nhất. trong một video thực hiện theo nhạc trend TikTok, Lê Bống thu hút sự chú ý từ công chúng khi thả dáng trong bộ cánh xuyên thấu cắt xẻ, thiết kế gợi cảm giúp mỹ nhân sinh năm 1995 khoe triệt để đường cong nuột nà, săn chắc.

Tuy nhiên, fan cũng nhanh chóng phát hiện ra mẫu thiết kế này từng được Hoa hậu Hòa bình- Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện trong ngày đầu trở về nước sau chiến thắng tại MGI 2021. Dân mạng nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh và cho rằng thiết kế được Thùy Tiên diện có phần sang chảnh và nổi bật hơn hẳn nhờ chiều cao và vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, Lê Bống lại ghi điểm nhờ layout trang điểm căng bóng quyến rũ cùng thần thái quyến rũ, tự tin.

 Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 2

Thùy Tiên được dân mạng xuýt xoa dành nhiều cơn mưa lời khen, Lê Bống có phần lép vế nàng hậu

Đây không phải lần đầu nữ TikToker diện các trang phục của các nàng hậu, trước đó cô nàng cũng nhiều lần thử sức 'đụng độ' với các thiết kế của nhiều mỹ nhân Việt khác. 

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 3

Lê Bống được nhận xét không hề thua kém nữ hoàng nội y - Ngọc Trinh 

 

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 4

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 5

Netizen nhận xét rằng Thùy Tiên “bỏ xa” Lê Bống với tạo hình quyến rũ, nữ tính.

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 6

Lê Bống liên tục 'đụng hàng' mỹ nhân Việt, nhan sắc của nữ Tiktoker nổi tiếng ngày 'lên hương', thậm chí còn lấn át Ngọc Trinh - Ảnh 7

Lê Bống 'đụng hàng' thiết kế váy đỏ tua rua của Đỗ Thị Hà

Là hot girl nhận nhiều gạch đá dư luận nhất nhì showbiz Việt, song cô nàng vẫn luôn giữ cho mình sự tự tin và luôn làm mới hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện trước công chúng, điều này cũng cho thấy cô nàng luôn hết mình làm việc và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Người mẫu “chân gà đông tảo” Lê Bống bị chê tơi tả nhưng vẫn tự tin trên sàn catwalk: càng chê càng đi

Người mẫu “chân gà đông tảo” Lê Bống bị chê tơi tả nhưng vẫn tự tin trên sàn catwalk: càng chê càng đi

Quan trọng phải là thần thái. Hot tiktok Lê Bống dù bị chê tơi tả về ngoại hình nhưng vẫn tự tin thể hiện thần thái trên sàn catwalk.

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