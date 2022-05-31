Người mẫu “chân gà đông tảo” Lê Bống bị chê tơi tả nhưng vẫn tự tin trên sàn catwalk: càng chê càng đi

Quan trọng phải là thần thái. Hot tiktok Lê Bống dù bị chê tơi tả về ngoại hình nhưng vẫn tự tin thể hiện thần thái trên sàn catwalk.

Lê Bống là một trong những hotgirl mạng xã hội sở hữu nhiều clip viral nhưng cũng dính vào không ít thị phi, hay còn được xưng danh “hotgirl chiêu trò”. Thông qua cách xây dựng những bài tập, các mẹo ăn uống, cách giảm cân trước đây, trang cá nhân của cô nhận được lượng follows khủng. Lê Bống trở thành “hiện tượng mạng xã hội” được nhiều người biết tới và điều đó giúp cho nữ tiktoker nhiều lần lấn sân sang đóng phim, MV hay cả việc trở thành người mẫu ảnh. Ảnh minh họa: Internet Đỉnh điểm nhất là thời gian gần đây, hot TikToker đăng ký các chương trình thực tế, cô lấn sân trở thành người mẫu thời trang với các cuộc thi như Miss Fitness Vietnam hay Tuần Lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week 2022).

Mặc dù không bị chê bởi gương mặt khả ái, xinh đẹp, song Lê Bống lại vướng phải các ý kiến trái chiều như: người mẫu ngoại hình không cân đối, “không đủ tiêu chuẩn”, “người mẫu mà chân vừa to vừa ngắn”, “gà đông tảo”... Trên sàn catwalk, nữ youtuber bị chê cả về kỹ năng biểu diễn lẫn phong cách. Nhưng thần thái lại vô cùng tự tin. Nhiều bình luận bày tỏ ý kiến chê bai nữ youtuber đi catwalk, cư dân mạng nhận ra hotgirl có chiều cao chuẩn nhưng không cân đối do phần lưng dài và chân ngắn. Với dáng đi trình diễn khá bất thường, thậm chí được đánh giá là “người mẫu dìm trang phục”, “người mẫu đi để dìm bộ đồ à” Lê Bống vẫn tự tin, cô hoàn thành buổi trình diễn một cách trọn vẹn.

Thời trang của cô cũng được đánh giá mặc để thu hút theo chiều hướng tranh luận. Hotgirl có chiều cao lên đến 1m67, sở hữu cơ thể thanh mảnh, tuy nhiên đôi chân lại kém thon gọn nên khi trình diễn trên sàn catwalk cứ… sai sai thế nào ấy. Dẫu vậy, Lê Bống vẫn tự tin diện những layout cắt xẻ. Những lần đăng tải ảnh thực tế khác ảnh tự đăng cô cũng nhận về nhiều gạch đá. Dẫu vậy, Lê Bống vẫn bỏ ngoài tai và luôn có những kế hoạch tham gia showbiz cho riêng mình. Thông qua một vài nhận xét, bài học rút ra cho hotgirl như các trang phục quần ống rộng, váy dài sẽ cực kì phù hợp. Hotgirl dạo gần đây còn tham gia MV "Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi" của nam ca sĩ Chi Dân nhận được sự quan tâm của Cộng đồng mạng.

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