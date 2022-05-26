Mỹ Linh kể hậu trường đám cưới con gái ở Mỹ 'cười ra nước mắt': Chỉ một chi tiết nhỏ đủ chứng minh tình yêu ngút ngàn dành cho con riêng của chồng

Trong ngày vui của Anna Trương, nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh đều có mặt. Mỹ Anh hát trong ngày vui của chị gái. Mỹ Linh cho biết lễ cưới phương Tây có nhiều khác biệt so với phong tục Việt Nam, khiến cô bỡ ngỡ. Theo giọng ca Trên đỉnh Phù Vân, khách mời không quá đông và phần lễ được thực hiện trang trọng.

Anna Trương , con gái của nhạc sĩ Anh Quân, tổ chức lễ cưới với tay trống Eric Derwallis tại Mỹ. Anna Trương vốn kín tiếng nên chỉ chia sẻ một số hình ảnh của hôn lễ trên trang cá nhân (vào ngày 24/5).

Mỹ Linh tiết lộ, trong ngày trọng đại này, cô ngồi cạnh mẹ ruột của Anna Trương. Giọng ca 46 tuổi có một kỷ niệm vui, khiến cô ấn tượng.

"Tôi được phân công đi cạnh mẹ đẻ của Anna, lên ngồi hàng đầu. Lúc lên tôi thấy có gói hoa khô để sẵn, đưa lên mũi ngửi thấy thơm thế là cất vào túi, bụng nghĩ chắc mẹ cô dâu là khách quan trọng nên được tặng quà. Ai dè là hoa khô để tung lên ném vào cô dâu, chú rể", Mỹ Linh kể.

Để lại trong Mỹ Linh nhiều cảm xúc nhất là khoảnh khắc Anh Quân cố kìm nước mắt để nắm tay con gái dắt lên lễ đường. "Anh xã nhà tôi xúc động thế nào thấy ra vào toilet suốt, nhưng kìm không khóc để dẫn con gái ra trao tay cho chú rể với ý nghĩa trao gửi, tin cậy và thương yêu", nữ ca sĩ nhớ lại.

Bản thân nữ diva cũng không giấu được sự xúc động xuyên suốt buổi lễ, khi nhìn thấy đưa con gái chăm bẵm từ thuở nhỏ nay đã lấy chồng. "Tôi phải cái mau nước mắt đến đoạn nào cũng khóc, nhất là đoạn anh xã nhảy với con gái", Mỹ Linh kể.

Mỹ Linh tiết lộ Anh Quân đã

Cũng trong những ngày qua, mạng xã hội phát sốt trước bức ảnh Mỹ Linh cặm cụi sửa áo cưới và đeo trang sức cho Anna Trương. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi.

Mỹ Linh chăm chút cho con gái trong ngày trọng đại. Ảnh: Internet

Không ngoa khi nói Mỹ Linh là một trong những người mẹ kế được lòng con chồng nhất showbiz Việt. Lần đầu tiên nữ ca sĩ gặp Anna Trương khi cô bé chỉ mới 3 tuổi. Khi ấy Mỹ Linh không suy nghĩ quá phức tạp, chỉ thấy cô bé xinh xắn, ai cũng yêu cũng quý nên quả quyết trong lòng rằng mình cũng sẽ yêu được con dễ thôi.

Song, việc chăm một đứa trẻ, nhất là khi đứa trẻ ấy không phải con do chính mình sinh ra thì không dễ dàng như thế. Nhớ lại thời gian đầu, Mỹ Linh cho biết Anna Trương từng tỏ ra sợ hãi, không cho mặc quần áo, chải tóc.

Nhưng bằng tình yêu thương, Mỹ Linh đã cảm hóa được Anna Trương và tình cảm hai mẹ con ngày càng khắng khít. Quả đúng như vậy, Anna Trương rất thương và quý mẹ Mỹ Linh. Thời gian đầu, cô bé gọi là cô Linh, một thời gian sau thì đổi thành mama Linh và hiện tại đã được thay thế bằng hai từ vô cùng thân thương, mẹ Linh.

Anna Trương bên mẹ Mỹ Linh. Ảnh: Internet

Anna Trương (sinh năm 1994) là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân, mang nửa dòng máu Đức. Có năng khiếu âm nhạc từ sớm, Anna Trương từng ra mắt album đầu tay vào năm 2013. Sau đó, Anna nhận được học bổng từ Berklee College of Music - một trong những học viện âm nhạc danh giá trên thế giới. Cô sang Mỹ du học.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, cô chuyển đến Los Angeles sống và làm kỹ sư âm thanh tại phòng thu nổi tiếng Igloo Music. Eric Derwallis, chồng của Anna Trương, là nghệ sĩ chơi trống trong một ban nhạc. Trước khi kết hôn, anh nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình vợ. Mỹ Linh cho biết Eric Derwallis biểu diễn cùng ban nhạc ở tour năm 2018 của diva.

Theo dự định, sau lễ cưới ở Mỹ, Anna Trương và Eric Derwallis sẽ về Việt Nam để tổ chức tiệc báo hỷ.