Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm?

Hậu trường 21/05/2022 08:21

Sau 6 năm bên nhau, Anna Trương - con gái diva Mỹ Linh và Anh Quân - cùng vị hôn phu ngoại quốc cũng sắp sửa về chung một nhà.

Mới đây trên trang cá nhân, Mỹ Linh đã hào hứng chia sẻ hình ảnh đại gia đình có mặt tại sân bay. Cô cho biết: "Chào Hà Nội thân yêu ít ngày để đến với ngày quan trọng của gái cả. Đi xa chặng đường dài cách đúng nửa vòng trái đất, hai tư giờ bay và chờ đợi. Tạm biệt Hà Nội của tôi!".

Ở dưới phần bình luận, Mỹ Linh khéo léo chia sẻ chuyến đi của gia đình nhằm mục đích chào đón thành viên mới của gia đình. Một người thân đã cho biết gia đình nữ ca sĩ chuẩn bị bay sang Mỹ để tham dự ngày trọng đại của Anna Trương

Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm? - Ảnh 1
Anna Trương là niềm tự hào của vợ chồng Mỹ Linh và Anh Quân. Ảnh: FBNV

 

Con gái nhà Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân nổi tiếng về học vấn cũng như tài năng âm nhạc thiên bẩm. Xuất thân từ gia đình "trâm anh thế phiệt" cộng với học thức cao, thế nên không ít người tò mò về chồng sắp cưới của Anna Trương. Anh là ai mà lọt vào mắt xanh của con gái diva hàng đầu Việt Nam và khiến yêu say đắm trong 6 năm qua?

Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm? - Ảnh 2
Chân dung chồng sắp cưới của Anna Trương. Ảnh: FBNV

 

Được biết, hôn phu của Anna là chàng trai ngoại quốc Eric Derwallis. Cả hai trải qua 4 năm bên nhau trước khi đi đến quyết định gắn bó.

Eric Derwallis là một nghệ sĩ chơi trống làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Anh chàng từng nhiều lần theo Anna Trương về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, người thân. Mối quan hệ của cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình. Trên trang cá nhân, hai người cũng thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm? - Ảnh 3
Con rể diva Mỹ Linh có học vấn không phải dạng vừa. Ảnh: FBNV

 

Eric tốt nghiệp trường nhạc danh tiếng Berklee College of Music và xuất hiện trên nhiều sân khấu ở Mỹ. Thời sinh viên, anh cùng các thành viên nhóm Lands đã giành giải nhất khi tham gia cuộc thi giữa các ban nhạc ở trường.

Không chỉ là người yêu, Eric còn hỗ trợ Anna Trương rất nhiều trong công việc. Cả hai đồng điệu về tâm hồn, có chung nhiều sở thích cá nhân như du lịch, ẩm thực, đọc sách và cùng chọn lối sống tối giản.

Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm? - Ảnh 4
Anna Trương hạnh phúc bên nửa kia của mình. Ảnh: FBNV

 

Anna Trương sinh năm 1994. Năm 20 tuổi, con gái lớn của nhạc sĩ Anh Quân sang Mỹ, theo học tại Berklee College of Music - ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu xứ sở cờ hoa. Đây cũng là chiếc nôi đào tạo của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Meghan Trainor, Charlie Puth hay John Mayer.

Sau khi tốt nghiệp, Anna Trương định cư tại Mỹ, làm kỹ sư âm thanh cho Igloo Music, một phòng thu có tiếng với 24 lần thắng giải Grammy. Năm 2019, cô là một trong những người đảm nhận âm thanh cho Frozen 2 (bản lồng tiếng Việt). 

Nhóm Lands là nơi ươm mầm tình yêu của Anna và Eric. Tại đây, con gái của Mỹ Linh đảm nhận vai trò hát chính, trong khi bạn trai là tay trống của nhóm. Hai nghệ sĩ cùng ban nhạc từng giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi giữa các ban nhạc ở trường.

Năm 2018, Anna lần đầu lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với Eric nhân dịp hai năm bên nhau. Theo chia sẻ, cặp nghệ sĩ có nhiều sở thích chung như âm nhạc, du lịch, ẩm thực hay đọc sách. Trên mạng xã hội, con gái Anh Quân là người kín tiếng. Cô ít khi cập nhật cho người hâm mộ về đời sống thường ngày. Những hình ảnh hiếm hoi Anna đăng tải đều liên quan tới bạn trai. 

Eric cũng có nét tính cách giống bạn gái. Anh không bày tỏ tình cảm một cách phô trương mà thỉnh thoảng mới thổ lộ trong những dịp đặc biệt. Tháng 11/2020, Mỹ Linh thông báo Anna Trương đã làm lễ đính hôn với bạn trai. 

 

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