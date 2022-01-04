Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung

Hậu trường 04/01/2022 11:30

Ba diva hàng đầu của Vbiz là Thu Minh - Mỹ Linh - Hồng Nhung mới đây đã có màn đối đáp thẳng thắn về việc được cho là “đấu đá ngầm” với nhau mỗi khi đứng chung sân khấu.

Mỗi mùa Tết đến Xuân về, đoạn video ghi lại màn trình diễn “huyền thoại” của Mỹ Linh và Thu Minh lại được CDM đem ra xem lại và gọi tên. Sân khấu cả 2 diva hàng đầu Việt Nam trình diễn ca khúc “Khúc giao mùa” dù đã hàng chục năm trôi qua, nhưng năm nào cũng được dân tình “đào lại cho mới”.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 1

Lý do là bởi, dù hát song ca, thế nhưng với chất giọng quá “đỉnh” của mình. Thu Minh và Mỹ Linh khiến người nghe cảm giác như đang giao tranh với nhau, khiến ca khúc dù tên là “Khúc giao mùa” nhưng được fan gọi lại với tên gọi “Khúc giao tranh”. Thậm chí, vì 2 chất giọng có phần không được mấy hòa hợp với nhau nên Thu Minh - Mỹ Linh bị nhiều người cho rằng đang “đấu đá ngầm” với nhau để thể hiện trình độ của mình.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 2
Màn song ca hát live từ hàng chục năm về trước của Thu Minh - Mỹ Linh năm nào cũng được "đào lại" (Ảnh chụp màn hình)

Để dân tình không còn phải bàn luận từ năm này qua năm khác mỗi mùa Xuân về, chính chủ Mỹ Linh mới đây đã tự mình “reaction” lại chính ca khúc ấy. Vừa xem lại đoạn video, Mỹ Linh vừa liên tục nói “mình thấy hát bình thường mà, có gì đâu mà mọi người nói quá vậy”.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

Sau khi Mỹ Linh đăng tải đoạn video, Thu Minh cũng lập tức chia sẻ lại và có những màn đối đáp qua lại với khán giả xoay quanh đoạn clip hát live bài “Khúc giao mùa”. Nữ ca sĩ cũng thể hiện thái độ cho thấy việc không hề “đấu tranh ngầm” với Mỹ Linh để thể hiện “trình độ diva” của mình.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 4

Điều đáng nói là bên dưới bài đăng của Thu Minh, có khán giả vào bình luận với nội dung nhắc đến Hồng Nhung. Cụ thể, người này đăng lại đoạn clip Thu Minh - Hồng Nhung hát bài “Là một ngày anh đến” và cho rằng cả hai đang đấu với nhau bằng âm nhạc, khiến nghe xong không “anh nào muốn đến nữa”.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 5
Ảnh chụp màn hình

Chẳng chút ngại ngần, Thu Minh lập tức vui vẻ đáp lại. Nữ ca sĩ cho biết cách hát này của mình là “độc cô cầu bại” và muốn tìm truyền nhân cũng đỏ mắt mà chưa được. Điều này cho thấy Thu Minh khá thoải mái khi nhắc đến chuyện so tài âm nhạc với Hồng Nhung, đồng thời mối quan hệ giữa Thu Minh với Hồng Nhung ngoài đời thực cũng khá tốt.

Thu Minh - Mỹ Linh lên tiếng về việc “đấu đá ngầm”, phản ứng luôn về mối quan hệ với Hồng Nhung - Ảnh 6

Nói về việc nhiều người chê bai cách hát của mình, Thu Minh cũng thẳng thắn đáp: “Âm nhạc nghệ thuật luôn được ví như món ăn tinh thần thì khẩu vị và hiểu biết mỗi người mỗi khác. Không có món ăn nào là được yêu thích 100% trên đời này cả. Số phần trăm mọi người mà em nói ở đây cũng may là vẫn không nhiều bằng số lượng khán giả, đồng nghiệp đã ủng hộ và yêu mến để chị có 1 sự nghiệp, vị trí cao, đồng thời luôn được tôn trọng. Vậy nên chị luôn hạnh phúc và biết ơn vì điều này”.

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Từ khóa:   Mỹ Linh - Thu Minh Hồng Nhung diva giao tranh

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