Hậu giảm cân thành công, diễn viên Ngọc Lan tự tin diện đồ bơi khoe dáng nóng bỏng đón năm mới

Diễn viên Ngọc Lan nhận được cơn mưa lời khen với hình ảnh diện đồ bơi khoe vóc dáng sau khi giảm cân thành công.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan đăng tải hình ảnh thả dáng giữa bể bơi. Kèm theo đó, nữ diễn viên mong mọi người sẽ tương tác với bức ảnh nhiệt tình: “Ước gì ai cũng thương mình. Hình nào mình up cũng toàn like share”. Ngay khi đăng tải, bức ảnh diện bikini của nữ diễn viên đã lập tức nhận về cơn mưa lời khen. Có thể thấy, sau khi giảm cân thành công, Ngọc Lan lần nữa chứng minh được phong độ nhan sắc của mình. Trong ảnh, nữ diễn viên trông quyến rũ hơn xưa với kiểu đồ tắm khoe đường cong triệt để. Ở tuổi 36, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” vẫn đốn gục bao trái tim của người hâm mộ. Bên dưới bình luận, không ít người tỏ ra bất ngờ, trầm trồ với vóc dáng nhiều thay đổi ở Ngọc Lan.

Trước đó, Ngọc Lan từng có khoảng thời gian xuống sắc khiến người hâm mộ lo lắng. Cô cho biết mình bị tăng cân mất kiểm soát do tác dụng phụ của việc từng truyền 7 chai nước biển khi suy nhược sức khỏe. Việc tăng cân khiến Ngọc Lan không chỉ bị xuống sắc mà còn buộc phải thay đổi size quần áo liên tục vì không còn mặc vừa. Ngọc Lan thời điểm bị tăng cân (Ảnh: FBNV) Sau khi kết thúc quay phim ở Hà Nội và trở về TP HCM, Ngọc Lan tích cực giảm cân, trở lại công việc MC và dành thời gian cho con trai. Sau một năm tăng cân mất kiểm soát, Ngọc Lan tự tin khi lấy lại sắc vóc. Cô khoe đã giảm 5kg so với lúc mới từ Hà Nội trở lại TP HCM.

Chính sự khác biệt nhanh chóng trong một thời gian ngắn khiến khán giả càng ngưỡng mộ sự kiên trì, cố gắng giữ gìn vóc dáng của cô. Ngọc Lan tâm sự: “Ngày còn son, tôi ăn hay truyền nước thoải mái cũng chẳng gặp vấn đề gì nhưng sau khi có con, cơ thể thay đổi và trở nên nhạy cảm hơn - dễ tăng cân và khó giảm cân” Có thể thấy, màn giảm cân ngoạn mục đã giúp Ngọc Lan lấy lại phong độ nhan sắc của mình. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên “Luật trời” chú trọng việc giữ gìn sức khỏe hơn. Cô vừa quay trở lại với công việc sau mùa dịch, vừa dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.

"Mẹ kế con chồng" Lương Thu Trang và Ngọc Lan ôm hôn thắm thiết khiến fan phải trêu chọc điều này Lương Thu Trang và Ngọc Lan gây chú ý khi khoe ảnh ôm hôn thân thiết, trái ngược hoàn toàn với mối quan hệ gay gắt trên màn ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-giam-can-thanh-cong-dien-vien-ngoc-lan-tu-tin-dien-do-boi-khoe-dang-nong-bong-don-nam-moi-444337.html