Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm

Hậu trường 15/12/2021 17:13

Ngọc Lan khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về chuyện thất tình. Dù khá thành công trong sự nghiệp nhưng nữ diễn viên “Cổng mặt trời” lại lận đận chuyện tình duyên.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan lần đầu tiết lộ đến khán giả về mối tình đầu của mình. Là một trong những gương mặt diễn viên hàng đầu của phim truyền hình miền Nam và sở hữu sự nghiệp vô cùng thành công, thế nhưng ít ai biết, Ngọc Lan lại vô cùng lận đận trong chuyện tình duyên khi trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, hôn nhân cũng tan vỡ.

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 1

Ngọc Lan cho biết, cô phải trải qua khoảng thời gian khá tồi tệ sau khi mối tình đầu tan vỡ. Dù là người chủ động nói lời chia tay nhưng nữ diễn viên cảm thấy “đau đến bầm gan tím ruột”, thậm chí là bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc ngày khóc đêm rồi dẫn đến kiệt sức.

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 2

Tấm hình được Ngọc Lan chụp sau khi chia tay mối tình đầu được vài tháng.

Nữ diễn viên kể: “Chắc đấy là lần duy nhất mình biết thất tình. Không ăn uống, không làm việc, không giao tiếp, chỉ biết khóc, khóc ngày khóc đêm khóc đến kiệt sức. Rồi sau đó mình quyết định thay đổi, không khóc nữa, phải làm việc, phải thật đẹp, phải thật giỏi để sau này nếu có vô tình gặp nhau thì anh sẽ hối tiếc. Và rồi niềm kiêu hãnh đó mình đã làm được nhưng việc gặp lại anh thì mình không thể”.

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 3

Không những vậy, nữ diễn viên “Luật trời” sau đó còn phải “trốn” khi gặp lại người yêu cũ vì không tự tin rằng bản thân sẽ quên được: “Mình nhớ có 1 lần đang lái xe đi làm, thấy bóng dáng anh phía trước và mình đã lật đật quay đầu đi đường khác. Mình ko tự tin rằng mình có thể quên được anh. Và sau đó 5 năm trời mình mới có thể yêu được ng khác. Dĩ nhiên trước đó mình cũng có tìm hiểu vài người nhưng rõ ràng hinh bóng anh còn đậm nét trong tim mình quá nên mình không thể tiến xa hơn”

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 4

Cho đến nay, thỉnh thoảng nữ diễn viên vẫn nghĩ về mối tình thanh xuân: “Trong 5 năm đầu chia tay mình không dám biết về anh. Sau đó mình mới dám mở facebook của anh và có thể nhìn anh. Lâu lâu nhớ mình lại vào xem anh thế nào. Hôm nay cũng vậy, cũng vào xem anh ổn không sau mùa dịch. Anh ổn, mình an tâm. Anh là thanh xuân của mình, là những tháng ngày vô tư của mình và là những cảm xúc mình không thể nào quên. Mối tình đầu thế đấy. Ngọt ngào, trong sáng, mãnh liệt, day dứt và... không quên”.

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 5

Diễn viên Ngọc Lan kể chuyện mối tình đầu 'đau đến bầm gan tím ruột': Bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm - Ảnh 6

Thời gian về sau, Ngọc Lan gặp gỡ và nên duyên với Thanh Bình. Cặp đôi nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi đẹp và rất được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ được khoảng 3 năm, cả hai cũng tan vỡ hôn nhân trong sự tiếc nuối.

Đến nay, Ngọc Lan là bà mẹ đơn thân bên cậu con trai Louis. Nữ diễn viên cho biết mình hài lòng với cuộc sống độc thân, lấy con trai làm niềm vui và làm động lực trong công việc. Từ khi ly hôn, Ngọc Lan - Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con trai.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Sao Việt Thanh Bình

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