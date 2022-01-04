Lâm Bảo Châu bị 'tóm' thái độ lạnh nhạt, Lệ Quyên liền có ngay động thái ngầm 'giải oan' cho tình trẻ

Lệ Quyên đã có động thái bênh vực tình trẻ Lâm Bảo Châu khi vướng phải chỉ trích gay gắt của khán giả.

Mới đây, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội quay lại một buổi biểu diễn của Lệ Quyên nhưng gây chú ý với thái độ thờ ơ, không mấy quan tâm của tình trẻ Lâm Bảo Châu đã bị cư dân mạng tranh cãi gay gắt. Cụ thể, khi nữ ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu, Lâm Bảo Châu lại chăm chú nhìn điện thoại, không theo dõi Lệ Quyên. Nhiều người cho rằng, cặp đôi chỉ đang diễn cảnh tình cảm trước khán giả.

Netizen cho rằng Lâm Bảo Châu chỉ chăm chăm vào điện thoại, không quan tâm đến Lệ Quyên - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến ồn ào này, tối 3/1, trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên đã ngay lập tức có động thái "minh oan" cho Lâm Bảo Châu. Dù không nhắc đến cụ thể sự việc đang được cư dân mạng bàn tán rầm rộ nhưng nữ ca sĩ cũng khiến mọi người ngầm hiểu.

Cụ thể, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh tình trẻ của mình kèm theo dòng chú thích: "Thời tiết Đà Lạt ngủ thì thôi rồi ngon. Nào ngủ sớm mai dậy cho xinh quay MV nức nở nào bạn photo kiêm camera kiêm vệ sĩ. Đôi bạn thân bọn tớ chúc cả nhà ngủ ngon nhá".

Lệ Quyên liền đăng story giải oan cho tình trẻ và chứng tỏ cặp đôi vẫn đang hạnh phúc - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không lộ diện mặt trên story của Lệ Quyên nhưng ai cũng đoán được người nữ ca sĩ đang nhắc tới là Lâm Bảo Châu. Ngoài ra, "nữ hoàng phòng trà" còn đính kèm biểu tượng hình ngôi nhà và trái tim ngầm phá tan mọi đồn đoán và chứng tỏ cặp đôi vẫn đang tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động "lạ" khiến dân tình “bán tín bán nghi” Lệ Quyên mới đây đã được dân tình "soi" ra một hành động lạ với chồng cũ. Dù đã ly hôn và không còn theo dõi nhau, thế nhưng cả hai dường như vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì nhân vật đặc biệt này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-bao-chau-bi-tom-thai-do-lanh-nhat-le-quyen-lien-co-ngay-dong-thai-ngam-giai-oan-cho-tinh-tre-444333.html