Diva Mỹ Linh tiết lộ chuyện bị hủy show ngay đầu năm mà còn phải đền lại tiền cọc

Hậu trường 12/02/2022 13:55

Mỹ Linh cho biết chuyện bị hủy show này đã khiến năm qua của cô gặp nhiều trắc trở.

Diva Mỹ Linh ở thời điểm hiện tại là một ca sĩ có bề dày kinh nghiệm "đáng gờm" cùng chất giọng nội lực mà khó có ai bì được, mọi phần trình diễn của cô đều được đánh giá cao và chưa từng làm cho khán giả phải thất vọng. Tuy vậy, mới đây nữ ca sĩ đã tiết lộ một chuyện không may xảy ra khi cô nhận một show diễn năm mới là cô phải hủy show mà còn phải đền lại tiền cọc cho người làm show.

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Diva Mỹ Linh chia sẻ lại câu chuyện bị hủy show ngay đầu năm ngoái - Ảnh: Internet

 

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Bài đăng của diva Mỹ Linh trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, diva Mỹ Linh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết khá dài và tiết lộ chi tiết về câu chuyện hủy show trên. Cụ thể, câu chuyện này đã diễn ra vào năm ngoái, một người quen thân thiết đã mời cô diễn cùng với nam ca sĩ Bằng Kiều.

"Đầu năm lương thế nào cũng vui, nhưng mà đừng hoãn thôi vì chị muốn show đầu năm mọi thứ suôn sẻ." - Mỹ Linh vui vẻ kể lại.

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Năm qua, Mỹ Anh - con gái út của diva Mỹ Linh đã có nhiều dấu ấn đáng nhớ trên con đường làm nghệ thuật của mình - Ảnh: Internet

Tuy vậy, chuyện không may cũng đến khi mà show diễn ấy phải thật sự bị hủy tình hình dịch bệnh khi ấy thật sự quá phức tạp. Ngoài ra, Mỹ Linh còn phải trả lại tiền cọc cho người quen kia dù lỗi không phải do mình.

Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn khá vui vẻ vì dù năm qua đúng là sự nghiệp của cô hơi bấp bênh nhưng bù lại thì con gái Mỹ Anh của cô lại có những bước tiến lớn trên con đường nghệ thuật. Vả lại, năm nay người quen đó vẫn tiếp tục gửi lời mời cô đi diễn và show diễn còn thành công mỹ mãn nên cô cũng không còn nặng lòng chuyện cũ nữa.

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