Vợ chồng Tóc Tiên nối tiếp nhau dương tính Covid-19, 'trộm vía' đều ăn ngon ngủ khỏe

Hậu trường 12/02/2022 13:15

Dù dương tính với Covid-19 nhưng Tóc Tiên rất may không hề bị mất đinh khứu giác hay vị giác và đang trên đà khỏi bệnh.

Trưa hôm nay, ngày 12/2, nữ ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của mình một đoạn clip ngắn có nội dung chia sẻ về khoảng thời gian cô dương tính với Covid-19 và các phương thức chữa trị. Theo đó, cô tiết lộ, bản thân đã mắc Covid-19 vào hôm mùng 5 Tết sau khi ra Hà Nội chơi xuân và tiếp xúc với nhiều F0.

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Tóc Tiên và ông xã là Hoàng Touliver đều bị nhiễm Covid-19

Nữ ca sĩ tiết lộ, ngoài việc dùng một số loại thuốc để hỗ trợ điều trị Covid-19, cô còn tích cực dùng liệu pháp xông hơi. Điều may mắn là dù bị nhiễm Covid-19 thì Tóc Tiên vẫn giữ được khứu giác và vị giác của mình nên ăn uống cũng vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 - 3 ngày kể từ khi Tóc Tiên phát hiện ra mình bị bệnh thì ông xã là Hoàng Touliver cũng bị theo.

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Sau 1 tuần nhiễm bệnh, Tóc Tiên cho biết bản thân đã test nhanh ra âm tính và đang đợi kết quả PCR

Ngày 12/2, tức 1 tuần kể từ khi Tóc Tiên dương tính với Covid-19, cô cho biết bản thân đã có kết quả âm tính khi tiến hành test nhanh. Nữ ca sĩ nói: "Mình sẽ đợi test âm tính thêm vài ngày nữa thì mới test PCR cho chắc ăn".

Cuối cùng, Tóc Tiên cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cho mọi người, ngoài ra còn động viên những ai đang mắc Covid-19 hãy giữ vững tinh thần để có thể sớm khỏi bệnh.

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Hoàng Touliver vẫn đang trên đà bình phục

Cách đây không lâu, một số người hội bạn thân của Hoàng Touliver gồm JustaTee, Soobin Hoàng Sơn,... đã tuyên bố bản thân dương tính với Covid-19. Tóc Tiên và chồng đã trở thành F1 sau khi tiếp xúc với họ.

Ảnh: FBNV

Thành F1, vợ chồng Tóc Tiên thần sắc kém, tích cực xông sả gừng sau khi tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn

Thành F1, vợ chồng Tóc Tiên thần sắc kém, tích cực xông sả gừng sau khi tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn

Vợ chồng Tóc Tiên hiện đang phải phải tích cực chăm sóc sức khỏe sau khi trở thành F1 vì tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn trong dịp Tết.

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Từ khóa:   Tóc Tiên Hoàng Touliver Tóc Tiên dương tính Covid-19

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