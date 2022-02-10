Thành F1, vợ chồng Tóc Tiên thần sắc kém, tích cực xông sả gừng sau khi tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn

Giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, dịp Tết vừa qua, không ít các sao Việt bất ngờ thông báo trở thành F0, trong đó, có Soobin Hoàng Sơn và JustaTee đều xác nhận dương tính với Covid-19. Đáng chú ý, vào hôm mồng 1 và mồng 2 Tết, vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver, các thành viên SpaceSpeakers cũng liên tục cập nhật ảnh vui chơi cùng JustaTee và Soobin Hoàng Sơn.

Vợ chồng Tóc Tiên đã gặp gỡ với các thành viên trong SpaceSpeakers và không đeo khẩu trang (Ảnh: Instagram)

Chính vì vậy, sau khi Soobin và JustaTee dương tính, vợ chồng Tóc Tiên cũng cách ly và tự chăm sóc sức khỏe ở nhà phòng trường hợp bị lây nhiễm. Những ngày qua, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên liên tục cập nhật trạng thái sức khoẻ cùng sắc mặt nhợt nhạt đáng lo ngại sau khi trở thành F1.