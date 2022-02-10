Thành F1, vợ chồng Tóc Tiên thần sắc kém, tích cực xông sả gừng sau khi tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn

Vợ chồng Tóc Tiên hiện đang phải phải tích cực chăm sóc sức khỏe sau khi trở thành F1 vì tiếp xúc với Soobin Hoàng Sơn trong dịp Tết.
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Giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, dịp Tết vừa qua, không ít các sao Việt bất ngờ thông báo trở thành F0, trong đó, có Soobin Hoàng Sơn và JustaTee đều xác nhận dương tính với Covid-19. Đáng chú ý, vào hôm mồng 1 và mồng 2 Tết, vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver, các thành viên SpaceSpeakers cũng liên tục cập nhật ảnh vui chơi cùng JustaTee và Soobin Hoàng Sơn.
Chính vì vậy, sau khi Soobin và JustaTee dương tính, vợ chồng Tóc Tiên cũng cách ly và tự chăm sóc sức khỏe ở nhà phòng trường hợp bị lây nhiễm. Những ngày qua, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên liên tục cập nhật trạng thái sức khoẻ cùng sắc mặt nhợt nhạt đáng lo ngại sau khi trở thành F1.
Chiều ngày 9/2, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên vừa chia sẻ story đang xông hơi kèm dòng trạng thái: "Nào sả nào chanh nào tỏi gừng, làm mỗi lần xông lại thèm nồi lẩu Thái".
Có thể thấy, nữ ca sĩ đang rất tích cực áp dụng các biện pháp y tế để bảo vệ sức khoẻ sau khi tiếp xúc với các nhóm bạn F0. Những ngày qua, Hoàng Touliver cũng ít hoạt động trên MXH.
Trong các hình ảnh được Tóc Tiên chia sẻ trên story, nhiều netizen không khỏi lo lắng vì thần sắc có phần nhợt nhạt và mệt mỏi của cô. Nhiều người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver và hi vọng cả hai sẽ nhanh chóng bình phục