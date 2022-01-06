Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Hậu trường 06/01/2022 20:38

Cứ tưởng người em thất lạc lâu năm của Trấn Thành, soi thật kỹ netizen mới phát hiện hóa ra là ca sĩ Tóc Tiên.

Bắt hot trend cực nhanh, không chỉ Minh Tú, Võ Hoàng Yến bị “khai quật” ảnh ngày xửa ngày xưa. Mới đây cư dân mạng lại được phen nháo nhào khi “đào mộ” lại bức ảnh năm xưa của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Không thoát khỏi “tầm ngắm” và con mắt của các “thánh soi”, hình ảnh Tóc Tiên năm 2014 ngay khi vừa được khui lại đã gây náo loạn cõi mạng vì chao ôi... giống Trấn Thành như lột! Thậm chí, một dân mạng còn phải thốt lên: "Nếu không nhìn tên Facebook ở trên thì tưởng Trấn Thành thật".

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này! - Ảnh 1

 "Khai quật" lại ảnh cũ của Tóc Tiên, không ít người phải ngỡ ngàng vì quá giống Trấn Thành

Khi còn trung thành với phong cách tomboy cá tính, gương mặt Vline thon gọn, netizen được phen ngơ ngác bật ngửa khi cứ ngỡ nữ ca sĩ là MC Trần Thành. Xem lại ảnh cũ, nhiều người cũng phải công nhận một sự thật rằng “hai an hem” này có nhiều nét giống nhau đến lạ.

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này! - Ảnh 2

  Phải công nhận Tóc Tiên và Trấn Thành như hai anh em sinh đôi

Cư dân mạng vô cùng khoái chí để lại một số bình luận hài hước: “U là trời giống Trấn Thành quá vậy”, “Suýt nữa mình tưởng Trấn Thành luôn đó”, “Như anh em sinh đôi luôn, quá giống”, “Trời Tóc Tiên mà nhìn ra Trấn Thành chứ”, “Công nhận y chang Trấn Thành”…

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này! - Ảnh 3

 Fan hâm mộ thường xuyên ghép ảnh của hai nghệ sĩ lại để so sánh sự giống nhau

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Tóc Tiên bị phát hiện giống Trấn Thành đến ngỡ ngàng như vậy. Còn nhớ vào năm 2016, trong một chương trình, khi Tóc Tiên biểu diễn, cố nghệ sĩ Chí Tài đã thốt lên: "Trông em giống hệt Trấn Thành lúc giả gái".

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này! - Ảnh 4

 Nghệ sĩ Chí Tài là người đầu tiên nói Trấn Thành và Tóc Tiên là hai anh em ruột

Nhận thấy điểm giống nhau đến lạ lùng, dân tình cũng thường xuyên ghép ảnh của hai nghệ sĩ lại để so sánh. MC đình đám showbiz Việt cũng phải để ý đến “phi vụ” này: “Hồi xưa ông Chí Tài là người đầu tiên nói tui với Tóc Tiên là anh em ruột! Bữa nay chụp chung mới thấy …giống thiệt!!! Tui đẹp hơn, xin lỗi em!”. Status của Trần Thành so sánh nhan sắc của mình với “người em sinh đôi” Tóc Tiên khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Tóc Tiên Trấn Thành Tóc Tiên giống Trấn Thành

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