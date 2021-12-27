Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai

Hậu trường 27/12/2021 11:31

Vốn là một trong những nghệ sĩ rất kín tiếng trong việc đời tư, nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây đã có những giây phút hiếm hoi trải lòng về cuộc sống riêng tư của mình.

Mâu thuẫn với phụ huynh, từng bỏ nhà đi theo… trai

Trở thành khách mời trong chương trình Bar Stories lên sóng mới đây, ca sĩ Tóc Tiên đã có những trải lòng về cuộc sống và tuổi thơ của mình. Nữ ca sĩ cho biết, cô thường xuyên mâu thuẫn với phụ huynh, cảm thấy rất bức bối khi ở nhà nên đã tìm đến giải pháp bỏ nhà ra đi thời điểm đang học cấp 3.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai - Ảnh 1
Ảnh chụp màn hình

“Năm cấp 3, mọi người đều trải qua giai đoạn dậy thì, nhiều biến động. Ai là con ngoan trò giỏi trước đó thì càng bị biến động. Tôi mâu thuẫn với phụ huynh và bỏ nhà đi. Nhưng mới đi được mấy giờ, chưa kịp đi qua đêm đã bị bố mẹ… bắt về. Thực ra bảo là bỏ nhà đi nhưng tôi cũng không biết đi đâu. Mình bỏ nhà đi không phải vì nổi loạn mà vì cảm giác ở nhà bức bối quá. Và đó là giải pháp của mình” - Tóc Tiên trải lòng.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai - Ảnh 2

Bà xã Hoàng Touliver cũng thừa nhận mình là người rất ít bí mật, tuy nhiên, để kể về một bí mật mà rất ít người được biết, Tóc Tiên vui vẻ nói về việc cô từng bỏ nhà đi theo trai: “Cấp 3 tôi bỏ nhà đi nhưng có bí mật khác là khi lớn hơn, tôi bỏ nhà theo trai” - nữ ca sĩ hài hước kể.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai - Ảnh 3

Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng với Miley Cyrus vì cả hai đều không có tuổi thơ: “Tôi và Miley Cyrus có rất nhiều điểm tương đồng vì cùng hoạt động âm nhạc từ lúc bé xíu. Tôi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp rất sớm, từ năm 13-14 tuổi đã vào hoạt động chuyên nghiệp rồi nên không có tuổi thơ hay tuổi dậy thì bình thường như các bạn khác. Tôi còn chưa bao giờ được đi chơi với lớp hay cắm trại qua đêm. Nên khi qua Mỹ, tôi mới được va chạm nền văn hóa mới và phát hiện ra con người mới của mình”.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai - Ảnh 4

Sợ mạng xã hội vì thường xuyên bị tấn công, bóp méo lời nói

Tại cuộc trò chuyện, Tóc Tiên cũng nói về những phát ngôn nhận ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân cảm thấy sợ mạng xã hội và trở nên thận trọng hơn khi thể hiện suy nghĩ của bản thân. Theo nữ ca sĩ, một trong những lý do chính khiến cô thường xuyên bị tấn công trên MXH là bởi vì cô là một nghệ sĩ nữ.

Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai - Ảnh 5

“Khoảng một năm trở lại đây, tôi có lớn có khôn hơn, mỗi khi "ngứa miệng" là tôi thoát khỏi các mạng xã hội… Tôi nhận ra một điều là những suy nghĩ cá nhân không nên chia sẻ rộng rãi, thứ hai là những lời nói của mình đều có thể bị bóp méo theo chiều hướng có lợi cho người khác.

Tôi nghĩ việc là nghệ sĩ nữ cũng là một yếu tố khiến tôi bị tấn công trên mạng xã hội thường xuyên. Chắc chắn điều này là không công bằng nhưng tôi nghĩ đây là một yếu tố phải có của xã hội ngày nay. Trước đây, tôi có đấu tranh cho sự bất công này nhưng hiện tại, miễn sao điều đó nằm trong giới hạn của tôi và những người cùng tư duy với tôi” - nữ ca sĩ chia sẻ.

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