Tiết lộ giá cát xê thuở mới vào nghề, con số khiến Quyền Linh 'tủi nhục' với bạn bè

Mới đây, MC Quyền Linh tiết lộ cát xê của anh thua xa nhiều đồng nghiệp khác ở thời điểm mới vào nghề.

Mới đây, trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Ngọc Ánh, Thùy Trang và MC Quyền Linh đã có những tâm sự rất thành thật tiết lộ nhiều điều chưa được bật mí về đồng nghiệp trước đó.

Ở thời kì đỉnh cao, nữ ca sĩ Thùy Trang tiết lộ cát xê của Ngọc Ánh thuộc hàng "khủng" trong làng giải trí và có xe hơi đưa đón chuyên để đưa đón mỗi khi đi diễn. Cô chia sẻ: "Chị Ánh sau 3-4 buổi diễn là đã mua được vài cây vàng". Trong khi đó, Trang chỉ nhận được 200.000 đồng cho mỗi lần biểu diễn nhưng cô không hề ganh tỵ với đàn chị, ngược lại cô luôn dành cho nữ ca sĩ một sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Nữ ca sĩ Ngọc Ánh và Thùy Trang - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, nam MC Quyền Linh bất ngờ bộc bạch rằng Ngọc Ánh mua được 5 cây vàng, Thùy Trang bỏ túi 200.000 còn anh thì chỉ kiếm được 3.750đ nhưng phải trải qua suốt 1 tuần diễn chứ không phải 1 đêm diễn như 2 bạn đồng nghiệp.

Nam MC tâm sự: "Nghe nói vậy mà tôi nhục thêm nữa. Ngọc Ánh thì được 5 cây vàng còn Thùy Trang thì 200 ngàn còn tôi có 3.750 đồng, chứ không phải một đêm đâu, nhục lắm". Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng.

Nam MC Quyền Linh khá bất ngờ trước số tiền cát xê của hai đồng nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Thấy Quyền Linh có phần buồn tủi về quá khứ khó khăn của mình, nam ca sĩ Nam Cường lập tức động viên rằng thời thế bây giờ khác xưa nhiều rồi, giờ cả nước hầu như không ai là không biết tới MC Quyền Linh cả. Tiếp lời, Ngọc Anh cũng bông đùa về cát sê của Quyền Linh hiện tại: "Một ngày phải 5 cây".

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