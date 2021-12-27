Sau khi sinh con, Cẩm Ly thừa nhận từng mắc 'tật xấu' nặng: 'Mẹ tôi giật mất con thì tôi mới chấp nhận'

Hậu trường 27/12/2021 10:29

Ca sĩ Cẩm Ly nghẹn ngào thừa nhận một sự thật phũ phàng sau khi mắc phải một "tật xấu" khó bỏ.

Mới đây, ca sĩ Cẩm Ly đã xuất hiện trong chương trình "Hát cho ngày mai" cùng ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trong vai trò giám khảo. Trong chương trình, thí sinh Nguyễn Thị Thu (Điều dưỡng trưởng Khoa thăm khám bệnh – Bệnh viện quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã gây chú ý khi kể về tâm sự của mình.

Cô chia sẻ trải nghiệm chống dịch: "Suốt nhiều tháng tham gia chống dịch, ngoài công việc chuyên môn như chăm sóc, vệ sinh cho bệnh nhân thì tôi còn đảm nhận nhiệm vụ gói tử thi và gọi điện báo tử cho người nhà của họ. Thời gian đầu, tôi bị sốc, ám ảnh và khóc rất nhiều... Không chỉ thế, tôi còn phải cai sữa khi con mới chỉ 9 tháng tuổi và gửi bé về quê cho bà ngoại chăm để đi tiêm vắc xin rồi lên tuyến đầu chống dịch. Thời gian đó, tôi vẫn đang được hưởng chế độ con nhỏ nên không tham gia chống dịch cũng không sao".

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Cẩm Ly thừa nhận từng mắc 'tật' nặng đến nỗi mẹ phải tới giành con đi thì mới chấp nhận - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, khán giả vô cùng bất gờ trước những lời chia sẻ của Cẩm Ly. Cô bộc bạch: "Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh phải cai sữa cho con nên hiểu. Ngày đó, tôi không chịu cai sữa cho con vì xót. Tới khi mẹ tôi phải tới tận nhà ẵm con tôi đi, giống như giật mất con thì lúc đó tôi mới chấp nhận.

Đồng thời, nữ ca sĩ còn bày tỏ sự đồng cảm và khâm phục khách mời. Cô cho biết: "Còn bạn Thu là chủ động cai sữa để tiêm vắc xin và tham gia chống dịch. Điều đó vừa tội cho bé mà cũng tội cho Thu rất nhiều".

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Nữ ca sĩ cũng trải qua giai đoạn khó khăn sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19, cô đang gặp phải vấn đề sức khoẻ nên không thể cùng đồng nghiệp lăn xả bên ngoài. Tuy nhiên, "giọng ca Chim trắng mồ côi" cho biết không thể giúp sức nhưng cô và gia đình cũng đóng góp gạo, nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu. 

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