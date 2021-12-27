Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị'

Hậu trường 27/12/2021 10:34

Miss Grand 2021 Thùy Tiên nổi bần bật trên đất Thái khi cân mọi phong cách, mọi trang phục, nhan sắc khiến fan trầm trồ không ngớt.

Sau khi đăng quang, giữ vương miện của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên vẫn đang ở lại Thái Lan để thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Mỹ nhân Việt Nam tích cực tham gia các sự kiện truyền thông tuyên truyền về cuộc thi và hình ảnh của Hoa hậu cũng như các hoạt động thiện nguyện tại xứ sở chùa Vàng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 1
Biến hóa đa dạng với nhiều phong cách cùng mọi thể loại trang phục, Thùy Tiên luôn làm mới bản thân mình trước công chúng

Mỗi một lần xuất hiện trước truyền thông là fan sắc đẹp lại được mãn nhãn trước nhan sắc đỉnh cao cùng khí chất nữ thần của Thùy Tiên. Không chỉ thế, mỗi khi nàng hậu lên đồ tham gia sự kiện thì fan lại có dịp trầm trồ. Nhan sắc nàng hậu thăng hạng theo cấp số nhân, đủ sức cân mọi thể loại trang phục, layout "chặt chém". Từ phong cách dịu dàng, trang nhã, thanh lịch khi tham gia thiện nguyện, đến cá tính, quyến rũ trong những bộ cánh cắt xẻ, Thùy Tiên không ngại làm mới bản thân mình xứng đáng là Hoa hậu Hòa Bình 2021. 

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 2
Thùy Tiên "hớp hồn" fan khi diện Áo dài trên đất Thái

Mới đây, fanpage chính thức của Miss Grand vừa đăng tải loạt ảnh Thuỳ Tiên diện trang phục Thái Lan. Từ những bộ cánh hở bạo, đầy "chặt chém" đến váy áo kín đáo, trang nhã, Thuỳ Tiên đều "xử gọn" và khoe triệt để lợi thế body. Thậm chí, nhiều người còn khen ngợi Miss Grand 2021 đã có nét như mỹ nhân Thái Lan.

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 3

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 4

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 5

Thùy Tiên diện trang phục Thái Lan, nổi bần bật với visual đẹp nức nở

Visual đẹp hết nấc của Thùy Tiên trên đất Thái khiến người hâm mộ xỉu up xỉu down và càng mong ngóng ngày Tân Hoa hậu Hòa Bình quay trở về quê hương để chính thức gửi lời chúc mừng tới cô cũng như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nức nở của Thùy Tiên. Trước đó, Thùy Tiên đã chính thức xác nhận mình sẽ tham dự countdown tại Thái Lan và sau đó sẽ về Việt Nam vào ngày 1/1/2022. Hiện tại, fan hâm mộ của cô đang rất háo hức đón chờ những sự kiện tiếp theo của cô nàng tại Việt Nam.

Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị' - Ảnh 6
Người hâm mộ khen ngợi hết lời cho nhan sắc của Thùy Tiên không quên "gạ" cô đóng phim Thái
Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Tân Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu diện áo dài trên đất Thái khiến fan Việt vô cùng vui mừng. Thần thái, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

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