Hoa hậu Thuỳ Tiên mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực xinh, fan liền đề nghị 'đi đóng phim Thái thôi chị'

Sau khi đăng quang, giữ vương miện của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên vẫn đang ở lại Thái Lan để thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Mỹ nhân Việt Nam tích cực tham gia các sự kiện truyền thông tuyên truyền về cuộc thi và hình ảnh của Hoa hậu cũng như các hoạt động thiện nguyện tại xứ sở chùa Vàng.

Biến hóa đa dạng với nhiều phong cách cùng mọi thể loại trang phục, Thùy Tiên luôn làm mới bản thân mình trước công chúng

Mỗi một lần xuất hiện trước truyền thông là fan sắc đẹp lại được mãn nhãn trước nhan sắc đỉnh cao cùng khí chất nữ thần của Thùy Tiên. Không chỉ thế, mỗi khi nàng hậu lên đồ tham gia sự kiện thì fan lại có dịp trầm trồ. Nhan sắc nàng hậu thăng hạng theo cấp số nhân, đủ sức cân mọi thể loại trang phục, layout "chặt chém". Từ phong cách dịu dàng, trang nhã, thanh lịch khi tham gia thiện nguyện, đến cá tính, quyến rũ trong những bộ cánh cắt xẻ, Thùy Tiên không ngại làm mới bản thân mình xứng đáng là Hoa hậu Hòa Bình 2021.