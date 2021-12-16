Lý do quản lý Tóc Tiên hủy “kèo” hát đám cưới khiến cư dân mạng cười bò

Mời được ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt như Tóc Tiên đến hát tại đám cưới của mình là điều mà bất kỳ ai cũng ao ước. Tuy nhiên, mới đây quản lý của nữ ca sĩ đã từ chối lời mời với một agency có lời ngỏ muốn giọng ca “Vũ điệu cồng chiêng” tới hát tiệc cưới:"Cảm ơn em nhưng trước giờ anh không nhận Tiên diễn cưới nha!". Lý do đằng sau khiến quản lý nhất quyết không cho nữ ca sĩ diễn tiệc cưới được anh chia sẻ vô cùng hài hước trên cá nhân khiến cộng đồng mạng ngã ngửa vì độ hài hước.

Quản lý của Tóc Tiên không nhận lời mời diễn tiệc cưới

Cụ thể, quản lý của Tóc Tiên cho biết nếu nữ ca sĩ nhận lời trình diễn thì danh sách các ca khúc trình diễn sẽ bao gồm Em Không Là Duy Nhất, Ngày Tận Thế và Em Đã Có Người Mới. Những ca khúc mà anh quản lý báo cưới đều có nội dung vì sự chia ly, tan vỡ trong tình yêu dù được thể hiện với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.