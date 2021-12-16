Lý do quản lý Tóc Tiên hủy “kèo” hát đám cưới khiến cư dân mạng cười bò

Mới đây, quản lý của Tóc Tiên vừa tiết lộ vì sao không cho cô nàng đi hát đám cưới khiến cư dân mạng xỉu up xỉu down.
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Mời được ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt như Tóc Tiên đến hát tại đám cưới của mình là điều mà bất kỳ ai cũng ao ước. Tuy nhiên, mới đây quản lý của nữ ca sĩ đã từ chối lời mời với một agency có lời ngỏ muốn giọng ca “Vũ điệu cồng chiêng” tới hát tiệc cưới:"Cảm ơn em nhưng trước giờ anh không nhận Tiên diễn cưới nha!". Lý do đằng sau khiến quản lý nhất quyết không cho nữ ca sĩ diễn tiệc cưới được anh chia sẻ vô cùng hài hước trên cá nhân khiến cộng đồng mạng ngã ngửa vì độ hài hước.
Cụ thể, quản lý của Tóc Tiên cho biết nếu nữ ca sĩ nhận lời trình diễn thì danh sách các ca khúc trình diễn sẽ bao gồm Em Không Là Duy Nhất, Ngày Tận Thế và Em Đã Có Người Mới. Những ca khúc mà anh quản lý báo cưới đều có nội dung vì sự chia ly, tan vỡ trong tình yêu dù được thể hiện với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Lý do “xỉu ngang” mà quản lý cho rằng chỉ cần lời bài hát của những ca khúc trên vang lên trong không khí vui mừng của lễ cưới chắc hẳn khiến “cô dâu, chú rể hoan hỉ lắm" khiến netizen không khỏi cười bò vì độ hài hước.
Trước việc bị hủy “kèo” tiệc cưới, dưới phần bình luận của quản lý, Tóc Tiên "bức xúc" khi cho rằng mình đâu chỉ có các ca khúc bi lụy mà vẫn còn rất nhiều bài hát nói về tình yêu đôi lứa sâu đậm, nồng cháy: "Em vẫn còn các tác phẩm Ngày Mai, Phút Giây Tuyệt Vời, Không Ai Hơn Em Đâu Anh, I'm In Love mà anh ơi!". Bị nữ ca sĩ chủ quản chất vấn, quản lý liền "vặn vẹo" cho rằng các ca khúc mà Tóc Tiên nhắc tới chỉ phù hợp với các sự kiện khai trương, các event khiến cô nàng cũng “câm nín”.