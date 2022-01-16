Tóc Tiên diện bikini đỏ rực khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ cơ bụng số 11 săn chắc không chê vào đâu được

Hậu trường 16/01/2022 10:24

“Xả hàng” bộ ảnh diện bikini 2 mảnh đỏ rực, Tóc Tiên khiến fan hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì body quá nóng bỏng, gợi cảm.

Mới đây, bà xã Hoàng Touliver đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh vô cùng nóng bỏng khi diện bikini khoe trọn vóc dáng quyến rũ, gợi cảm đến từng centimet. Bộ bikini hai mảnh kết hợp áo crop-top sexy trong tông màu đỏ rực cùng kính hình cánh bướm lạ mắt càng khiến cho gu thời trang của Tóc Tiên được nhận xét vô cùng “chất chơi”.

Tóc Tiên diện bikini đỏ rực khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ cơ bụng số 11 săn chắc không chê vào đâu được - Ảnh 1
Tóc Tiên xả loạt ảnh cực nóng bỏng khiến fan hâm mộ đã mắt

Kiểu tóc bờm ngựa cá tính của nữ ca sĩ cùng vô cùng ăn ý với style độc lạ, ấn tượng này. Nhờ chăm chỉ tập gym mỗi ngày, có thể thấy Tóc Tiên sở hữu vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, vòng hai không chút mỡ thừa và cơ bụng số 11 lộ rõ. Vòng 1 o ép căng tràn của nữ ca sĩ 33 tuổi cũng lộ rõ mồn một dưới lớp áo bikini mảnh.

Tóc Tiên diện bikini đỏ rực khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ cơ bụng số 11 săn chắc không chê vào đâu được - Ảnh 2
Body cực chuẩn cùng cơ bụng số 11 đáng ngưỡng mộ của Tóc Tiên

Trước đó, Tóc Tiên tiết lộ cô sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 53 kg. Cô ăn theo chế độ nhịn ăn gián đoạn Intermittent Fasting và hài lòng với mức cân nặng hiện tại. "Mình theo IF 15:9 (ăn từ 8h sáng tới 5h chiều là ngưng hoàn toàn), vẫn ăn cơm lứt nâu, thịt, cá, trứng, sữa, ngày 1 ly cafe (vui thì thêm ly trà đào). Tình hình dịch ở nhà suốt nên ăn IF thực sự hiệu quả cho mình (và cũng là diet plan mình thích nhất cho đến nay).

Ý chính là, mọi người hãy tỉnh táo chọn và xây dựng diet plan mà cơ thể mình phù hợp và thích nghi tốt. Đừng chạy theo con số, cũng đừng chạy theo trào lưu nhé", nữ ca sĩ từng chia sẻ về chuyện giảm cân. 

Tóc Tiên diện bikini đỏ rực khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ cơ bụng số 11 săn chắc không chê vào đâu được - Ảnh 3
Nữ ca sĩ khoe góc nghiêng thần thánh cực quyến rũ

Dù đã bước sang tuổi 33 thế nhưng độ hở bạo và sexy của Tóc Tiên vẫn không ngừng "hót hòn họt". Sau khi kết hôn với Hoàng Touliver, Tóc Tiên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật cùng sự hỗ trợ của ông xã. Khi được khán giả hỏi về chuyện sinh con, cô bày tỏ đây là chuyện cá nhân và mong mọi người tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. 

Tóc Tiên diện bikini đỏ rực khoe vóc dáng nóng bỏng, để lộ cơ bụng số 11 săn chắc không chê vào đâu được - Ảnh 4
Style chất chơi khiến gu thời trang của Tóc Tiên vô cùng ấn tượng

Trước loạt ảnh “xịn xò” của Tóc Tiên, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi cô nàng: "Lại đẹp quá sức chịu đựng nữa rồi chị ơi", "Chất quá Tiên ơi", "Cháy quá chị ơi", "Đẹp xỉu luôn chị"...

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Cứ tưởng người em thất lạc lâu năm của Trấn Thành, soi thật kỹ netizen mới phát hiện hóa ra là ca sĩ Tóc Tiên.

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