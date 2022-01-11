Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được!

Ít giờ trước, Tóc Tiên vừa hào hứng tung loạt ảnh mới lên trang cá nhân kèm chú thích ngắn gọn: "Khi muốn thay đổi, tôi change". Thật sự nhìn ảnh, ai nấy phải mê mẩn visual và vóc dáng chuẩn quá chuẩn của nữ ca sĩ.

Không chỉ diện chiếc đầm cắt xẻ hiểm hóc để lộ đôi chân thon dài, Tóc Tiên còn lựa chọn áo ngực hững hờ khoe chân ngực sexy. Mọi sự chú ý đổ dồn vòng eo săn chắc và vòng 3 nẩy nở. Đây là thành quả sau thời gian tập luyện tích cực tại nhà riêng của nữ ca sĩ. Kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và kiểu tóc kén gương mặt, giọng ca "Mình yêu đến đây thôi" đã chinh phục trọn vẹn khán giả qua loạt hình "thay đổi" này.