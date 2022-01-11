Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được!

Loạt ảnh mới nhất của Tóc Tiên đã làm người hâm mộ phấn khích tột độ.
- Tóc Tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân không có tuổi thơ, từng bỏ nhà đi theo… trai
- Lý do quản lý Tóc Tiên hủy “kèo” hát đám cưới khiến cư dân mạng cười bò
Ít giờ trước, Tóc Tiên vừa hào hứng tung loạt ảnh mới lên trang cá nhân kèm chú thích ngắn gọn: "Khi muốn thay đổi, tôi change". Thật sự nhìn ảnh, ai nấy phải mê mẩn visual và vóc dáng chuẩn quá chuẩn của nữ ca sĩ.
Không chỉ diện chiếc đầm cắt xẻ hiểm hóc để lộ đôi chân thon dài, Tóc Tiên còn lựa chọn áo ngực hững hờ khoe chân ngực sexy. Mọi sự chú ý đổ dồn vòng eo săn chắc và vòng 3 nẩy nở. Đây là thành quả sau thời gian tập luyện tích cực tại nhà riêng của nữ ca sĩ. Kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và kiểu tóc kén gương mặt, giọng ca "Mình yêu đến đây thôi" đã chinh phục trọn vẹn khán giả qua loạt hình "thay đổi" này.
Tiếp đó, cô lại đổi layout dự tiệc cùng ông xã. Cũng là tông đen nhưng lần này, Tóc Tiên lại tiết chế hơn. Cô chủ yếu phô diễn đôi chân dài miên man nhìn thôi cũng say đắm. Đi bên cạnh vợ đẹp, không biết Touliver có cảm giác vừa hãnh diện lại vừa nóng mặt không nhỉ?
Ảnh: FBNV