Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được!

Giải trí 11/01/2022 14:40

Loạt ảnh mới nhất của Tóc Tiên đã làm người hâm mộ phấn khích tột độ.

Ít giờ trước, Tóc Tiên vừa hào hứng tung loạt ảnh mới lên trang cá nhân kèm chú thích ngắn gọn: "Khi muốn thay đổi, tôi change". Thật sự nhìn ảnh, ai nấy phải mê mẩn visual và vóc dáng chuẩn quá chuẩn của nữ ca sĩ.

Không chỉ diện chiếc đầm cắt xẻ hiểm hóc để lộ đôi chân thon dài, Tóc Tiên còn lựa chọn áo ngực hững hờ khoe chân ngực sexy. Mọi sự chú ý đổ dồn vòng eo săn chắc và vòng 3 nẩy nở. Đây là thành quả sau thời gian tập luyện tích cực tại nhà riêng của nữ ca sĩ. Kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và kiểu tóc kén gương mặt, giọng ca "Mình yêu đến đây thôi" đã chinh phục trọn vẹn khán giả qua loạt hình "thay đổi" này.

Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 1

Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 2

Tóc Tiên diện trang phục gợi cảm hết nấc, từ cắt xẻ hiểm hóc đến lộ chân ngực đều có đủ.

Tiếp đó, cô lại đổi layout dự tiệc cùng ông xã. Cũng là tông đen nhưng lần này, Tóc Tiên lại tiết chế hơn. Cô chủ yếu phô diễn đôi chân dài miên man nhìn thôi cũng say đắm. Đi bên cạnh vợ đẹp, không biết Touliver có cảm giác vừa hãnh diện lại vừa nóng mặt không nhỉ?

Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 3
Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 4

Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 5

Tóc Tiên diện đầm cắt xẻ hiểm hóc, sexy đến mức ngộp thở thế này bảo saoTouliver không nóng mặt cho được! - Ảnh 6

Nữ ca sĩ còn "chiêu đãi" fan thêm vài bức ảnh khoe cận visual tuổi 30 không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào.

Ảnh: FBNV

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Dân mạng ngã ngửa khi xem ảnh cũ Tóc Tiên, cớ sao lại giống Trấn Thành thế này!

Cứ tưởng người em thất lạc lâu năm của Trấn Thành, soi thật kỹ netizen mới phát hiện hóa ra là ca sĩ Tóc Tiên.

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