Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết

Hậu trường 24/05/2022 08:56

Anna Trương xinh đẹp trong ngày trọng đại, cô liên tục cười hạnh phúc bên vị hôn phu của mình.

Cách đây vài giờ, trên Instagram cá nhân, Anna Trương - con gái của diva Mỹ Linh và Anh Quân - chia sẻ loạt ảnh cưới và cho biết đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. 

Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 1
Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 2
Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 3
Anna Trương hạnh phúc bên chồng ngoại quốc. Ảnh: IGNV

 

Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 4
Đám cưới của Anna Trương và hôn phu được tổ chức giản dị nhưng đầm ấm. Ảnh: IGNV

 

Anna Trương chọn bộ váy cưới màu trắng tinh khôi được thiết kế đơn giản, tuy nhiên vẫn tôn được đường nét cơ thể và sự dịu dàng, đằm thắm của cô dâu. Được biết, đám cưới của ái nữ nhà Mỹ Linh được tổ chức tại Mỹ, diễn ra trong một khu vườn xanh mát. Bên cạnh họ hàng đôi bên thì cặp đôi chỉ mời những bạn bè thân thiết đến dự ngày trọng đại của mình.

Trong ngày vui con gái, nhạc sĩ Anh Quân không giấu nổi những nụ cười hạnh phúc. Còn diva Mỹ Linh chia sẻ đoạn clip ông xã và con gái lớn khiêu vũ trên mạng xã hội, viết kèm "tình yêu là vẻ đẹp giản đơn".

Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 5
Nhạc sĩ Anh Quân vui mừng khi con gái tìm được "một nửa" yêu thương. Ảnh: IGNV

 

Trước đó, vào ngày 19/5, vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân cùng con gái út Mỹ Anh đã xuất ngoại để dự đám cưới Anna. Nữ diva hào hứng viết trên trang cá nhân: "Chào Hà Nội thân yêu ít ngày để đến với ngày quan trọng của gái cả. Đi xa chặng đường dài cách đúng nửa vòng trái đất, hai tư giờ bay và chờ đợi. Tạm biệt Hà Nội của tôi!".

Được biết, hôn phu của Anna là chàng trai ngoại quốc Eric Derwallis. Cả hai trải qua 6 năm bên nhau trước khi đi đến quyết định gắn bó.

Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 6
Con rể của Mỹ Linh và Anh Quân có học vấn cao. Ảnh: IGNV

 

Eric Derwallis là một nghệ sĩ chơi trống làm việc tại Los Angeles, Mỹ. Anh chàng từng nhiều lần theo Anna Trương về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, người thân. Mối quan hệ của cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình. Trên trang cá nhân, hai người cũng thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

Eric tốt nghiệp trường nhạc danh tiếng Berklee College of Music và xuất hiện trên nhiều sân khấu ở Mỹ. Thời sinh viên, anh cùng các thành viên nhóm Lands đã giành giải nhất khi tham gia cuộc thi giữa các ban nhạc ở trường.

Không chỉ là người yêu, Eric còn hỗ trợ Anna Trương rất nhiều trong công việc. Cả hai đồng điệu về tâm hồn, có chung nhiều sở thích cá nhân như du lịch, ẩm thực, đọc sách và cùng chọn lối sống tối giản.

Lộ ảnh 'nét căng' đám cưới con gái Mỹ Linh - Anh Quân: Ái nữ nhà 'trâm anh thế phiệt' xinh đẹp hết nấc, vợ chồng nữ diva vui mừng khôn siết - Ảnh 7
Tình yêu của Anna Trương và Eric nhận được sự ngưỡng mộ vì xứng đôi vừa lứa. Ảnh: IGNV

 

Năm 2018, Anna lần đầu lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với Eric nhân dịp hai năm bên nhau. Theo chia sẻ, cặp nghệ sĩ có nhiều sở thích chung như âm nhạc, du lịch, ẩm thực hay đọc sách. Trên mạng xã hội, con gái Anh Quân là người kín tiếng. Cô ít khi cập nhật cho người hâm mộ về đời sống thường ngày. Những hình ảnh hiếm hoi Anna đăng tải đều liên quan tới bạn trai. 

Eric cũng có nét tính cách giống bạn gái. Anh không bày tỏ tình cảm một cách phô trương mà thỉnh thoảng mới thổ lộ trong những dịp đặc biệt. Tháng 11/2020, Mỹ Linh thông báo Anna Trương đã làm lễ đính hôn với bạn trai. 

Anna Trương sinh năm 1994. Năm 20 tuổi, con gái lớn của nhạc sĩ Anh Quân sang Mỹ, theo học tại Berklee College of Music - ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu xứ sở cờ hoa. Đây cũng là chiếc nôi đào tạo của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Meghan Trainor, Charlie Puth hay John Mayer.

Sau khi tốt nghiệp, Anna Trương định cư tại Mỹ, làm kỹ sư âm thanh cho Igloo Music, một phòng thu có tiếng với 24 lần thắng giải Grammy. Năm 2019, cô là một trong những người đảm nhận âm thanh cho Frozen 2 (bản lồng tiếng Việt). 

Chân dung con rể quý sắp lên xe hoa với con gái Mỹ Linh: Chàng có gì mà khiến ái nữ nhà diva yêu say đắm?

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Sau 6 năm bên nhau, Anna Trương - con gái diva Mỹ Linh và Anh Quân - cùng vị hôn phu ngoại quốc cũng sắp sửa về chung một nhà.

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Từ khóa:   Mỹ Linh Anna Trương Anna Trương kết hôn

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