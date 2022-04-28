Netizen lại 'bắt kịp' khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và con út bầu Hiển có 'cử chỉ lạ' với nhau giữa chốn đông người, tiếp tục 'đẩy thuyền' cực mạnh

Hậu trường 28/04/2022 12:30

Cộng đồng mạng vừa bắt được khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Hà Thành xuất hiện cùng nhau, đặt nghi vấn 'âm thầm' hẹn hò.

Mới đây, "netizen qua đường" đã bắt gặp hình ảnh thân mật giữa hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con út bầu Hiển. Cả hai cùng xuất hiện cùng đi xem show ca nhạc của Noo Phước Thịnh tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của vô vàn người nổi tiếng như Mai Phương Thuý, Á hậu Tú Anh, Á hậu Phương Nga...

Netizen lại 'bắt kịp' khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và con út bầu Hiển có 'cử chỉ lạ' với nhau giữa chốn đông người, tiếp tục 'đẩy thuyền' cực mạnh - Ảnh 1
Netizen soi được khoảnh khắc trò chuyện 'thân ơi là thân' của cặp đôi - Ảnh: Internet

Qua bức hình này có thể thấy Đỗ Mỹ Linh và Vinh Quang thoải mái trò chuyện với nhau, cử chỉ khá thân mật giữa nơi đông người. Thậm chí, đàng trai còn nở một nụ cười rất tươi. Mối quan hệ giữa cặp đôi này đang được dân tình đặc biệt quan tâm và chú ý.

Được biết, Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Anh từng có thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc.

Cả hai liên tiếp bị netizen soi ra "hint" tình cảm với nhau. Thậm chí, người hâm mộ còn bắt được khoảnh khắc cả hai check-in du lịch cùng một địa điểm. Cụ thể, trước Hoa hậu Việt Nam 2016 và "ai kia" từng có chuyến nghỉ lễ cùng nhau dịp Valentine 2022 tại Phú Quốc.

Netizen lại 'bắt kịp' khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và con út bầu Hiển có 'cử chỉ lạ' với nhau giữa chốn đông người, tiếp tục 'đẩy thuyền' cực mạnh - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh dự sinh nhật tại nhà thiếu gia Hà Thành - Ảnh: IGNV
Netizen lại 'bắt kịp' khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và con út bầu Hiển có 'cử chỉ lạ' với nhau giữa chốn đông người, tiếp tục 'đẩy thuyền' cực mạnh - Ảnh 3
Đi nghỉ dưỡng cùng địa điểm - Ảnh: IGNV

Sau 7749 bằng chứng "rõ mồn một", người hâm mộ càng thêm phần chắc chắn về mối quan hệ này. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận thông tin hẹn hò.

Netizen lại 'bắt kịp' khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và con út bầu Hiển có 'cử chỉ lạ' với nhau giữa chốn đông người, tiếp tục 'đẩy thuyền' cực mạnh - Ảnh 4
Hiện mối quan hệ giữa đôi 'trai tài, gái sắc' này vẫn còn là một ẩn số - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng tiếp tục mong chờ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng chính thức về mối quan hệ này.

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