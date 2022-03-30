Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi xem váy cưới, lộ diện sau tin đồn "hẹn hò đại gia", netizen nôn nao trông chờ liệu sắp có tin vui?

Hậu ồn ào tin đồn "hẹn hò đại gia", Đỗ Mỹ Linh vẫn chọn cách im lặng và chưa có bất kì phát ngôn đính chính nào. Mới đây, nàng hậu khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, khi xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp đi xem váy cưới.
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Sau khi xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả với vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng. Nàng hậu còn thử sức với vai trò MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng.
Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Đỗ Mỹ Linh cũng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm giữa ồn ào "hẹn hò đại gia" của nữ ca sĩ gen Z. Sau thời gian im lặng, không lên tiếng đính chính cũng không phủ nhận tin đồn, mới đây nàng hậu xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp đi xem váy cưới khiến dân tình rần rần đồn đoán sẽ có thêm một đám cưới mới?
Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của fan hâm mộ, được biết, đây chỉ là hình ảnh Đỗ Mỹ Linh góp mặt tại một sự kiện ra mắt cửa hàng thời trang váy cưới ở Hà Nội, với sự hội tụ của dàn mỹ nhân Hà Thành: Hoa hậu Ngô Phương Lan, Lương Thùy Linh, Á hậu Trà My, Á hậu Thanh Tú...
Sau 6 năm đăng quang "Hoa hậu Việt Nam", Đỗ Mỹ Linh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Dân tình không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp này vẫn chưa có "bến đỗ". Chính vì thế, khi chứng kiến nàng hậu say sưa ngắm nhìn các thiết kế áo cưới, fan nhan sắc ai nấy đều hi vọng Đỗ Mỹ Linh sẽ sớm tìm được hạnh phúc viên mãn bên "chồng tương lai".