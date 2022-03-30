Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ đi xem váy cưới, lộ diện sau tin đồn "hẹn hò đại gia", netizen nôn nao trông chờ liệu sắp có tin vui?

Sau khi xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả với vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng. Nàng hậu còn thử sức với vai trò MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng.

Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với nhan sắc trong veo, đẹp ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Đỗ Mỹ Linh cũng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm giữa ồn ào "hẹn hò đại gia" của nữ ca sĩ gen Z. Sau thời gian im lặng, không lên tiếng đính chính cũng không phủ nhận tin đồn, mới đây nàng hậu xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp đi xem váy cưới khiến dân tình rần rần đồn đoán sẽ có thêm một đám cưới mới?