CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ', soi cực kỹ hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển: Lễ lộc cũng tranh thủ check in cùng địa điểm thế này thì 'hết đường chối cãi'?

Hậu trường 12/04/2022 11:03

Đỗ Mỹ Linh và Vinh Quang - "con út" bầu Hiển xuất hiện hint hẹn hò vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua.

Đỗ Mỹ Linh là "nàng Hậu" có tiếng trong giới showbiz. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016, mỹ nhân họ Đỗ nổi tiếng tài sắc vẹn toàn nên không tránh khỏi loạt tin đồn tình ái với những người nổi tiếng. Từ Bùi Tiến Dũng đến nhiều thiếu gia đình đám, tuy nhiên nàng hậu chưa một lần công khai chuyện tình cảm.

Gần đây nhất, cộng đồng mạng “soi mói” loạt hint cho thấy Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò với "thiếu gia" Hà thành Đỗ Vinh Quang - con trai út của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB).

Tin đồn bắt nguồn từ dịp Valentine, hình ảnh check-in bữa tối lãng mạn trên bãi biển của cả hoa hậu và anh Đỗ Quang Vinh (con trai cả của bầu Hiển) mà sau đó dân mạng "soi" ra là cùng địa điểm, thời điểm. Trên Instagram, cả hai cũng đã nhấn theo dõi nhau một thời gian trước khi dân mạng phát hiện.

CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ', soi cực kỹ hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển: Lễ lộc cũng tranh thủ check in cùng địa điểm thế này thì 'hết đường chối cãi'? - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ ảnh về bữa tối lãng mạn dịp Valentine - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên sau đó, mọi người mới vỡ lẽ rằng người thân thiết với Đỗ Mỹ Linh không phải cậu cả Đỗ Quang Vinh mà là cậu út Đỗ Vinh Quang. Hoa hậu và cậu cả check-in trùng địa điểm chỉ là do đi chơi chung nhóm.

Kế đó, Hoa hậu và cậu út Vinh Quang xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật trợ lý riêng của anh. Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang ngồi cạnh nhau vô cùng thân thiết và có những hành động tình tứ như đập tay, ghé sát má nói chuyện. 

CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ', soi cực kỹ hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển: Lễ lộc cũng tranh thủ check in cùng địa điểm thế này thì 'hết đường chối cãi'? - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh tại bữa tiệc quản lý Vinh Quang - Ảnh: Chụp màn hình

Trên các trang mạng xã hội, hai người cũng không ngại ngần tương tác với nhau thường xuyên.

CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ', soi cực kỹ hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển: Lễ lộc cũng tranh thủ check in cùng địa điểm thế này thì 'hết đường chối cãi'? - Ảnh 3
Cậu út nhà bầu Hiển để lại bình luận bên dưới bài đăng của Đỗ Mỹ Linh - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ hình ảnh khiến dân tình dự đoán rằng cô nàng đang có một chuyến nghỉ dưỡng tại một bãi biển. Một điều trùng hợp chính là chỉ sau vài tiếng, thiếu gia nhà bầu Hiển cũng khoe khoảnh khắc ngồi trên cano với tâm trạng vui vẻ kèm theo dòng chú thích: "Holiday mode" (tạm dịch là chế độ nghỉ lễ).

CĐM tiếp tục bật chế độ 'mắt cú vọ', soi cực kỹ hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển: Lễ lộc cũng tranh thủ check in cùng địa điểm thế này thì 'hết đường chối cãi'? - Ảnh 4
Hint mới khiến dân tình đồn đoán cặp đôi đi nghỉ chung dịp Lễ mới đây - Ảnh: FBNV

Dù chỉ đăng tải cách nhau vài tiếng nhưng dân tình đã nhanh chóng phát hiện điểm tương đồng giữa khoảnh khắc của cả hai trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đây chỉ mới là suy đoán của cư dân mạng. Hiện, các "thánh soi" vẫn tiếp tục mong chờ thông tin chính xác từ cả hai phía.

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