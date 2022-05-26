Xôn xao clip 'hậu trường' luyện tập cho show diễn mới của Nam Em, biểu cảm lúc đánh đàn của nữ nghệ sĩ khiến dân tình 'đứng hình'?

Hậu trường 26/05/2022 10:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được cho là Nam Em tập tành đánh đàn piano cho show diễn mới nhận được sự quan tâm của fan hâm mộ.

Nam Em là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong giới showbiz ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp cùng những ồn ào tình cảm, nữ nghệ sĩ còn được biết đến với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Mỗi tiết mục của cô đều để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.

Xôn xao clip 'hậu trường' luyện tập cho show diễn mới của Nam Em, biểu cảm lúc đánh đàn của nữ nghệ sĩ khiến dân tình 'đứng hình'? - Ảnh 1
Nam Em được nhiều người đánh giá cao về giọng hát - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được cho là Nam Em tập tành đánh đàn piano cho show diễn mới. Theo đó, người đẹp diện đầm dài điệu đà, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng tươi tắn. Cô ngồi cạnh chiếc piano cùng nhiều dụng cụ âm nhạc khác như đang trong phòng tập. Dựa vào chi tiết này, netizen phỏng đoán đây có thể là một trong những khoảnh khắc "hậu trường" luyện tập cho show diễn sắp tới của Nam Em mà ở đó, nữ nghệ sĩ là thể hiện khả năng chơi nhạc cụ của mình.

Tuy nhiên, biểu cảm và hành động của chân dài gốc Tiền Giang mới là điều khiến dân mạng "đứng hình". Ngay từ những giây đầu của đoạn clip, hình ảnh "cong môi" cảm nhạc của cô làm ai nấy không khỏi bất bật cười. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu khi tiếp theo đó là loạt  biểu cảm vô cùng hài hước đến tử nữ nghệ sĩ.

Xôn xao clip 'hậu trường' luyện tập cho show diễn mới của Nam Em, biểu cảm lúc đánh đàn của nữ nghệ sĩ khiến dân tình 'đứng hình'? - Ảnh 2
Biểu cảm 'khó hiểu' của Nam Em - Ảnh: Cắt từ clip

Nhìn những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận thích thú xen lẫn tò mò về những màn trình diễn của Nam Em cùng với đàn piano trong đêm nhạc sắp tới.

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