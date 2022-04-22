Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em?

Sau thời gian ở ẩn trước scandal tình ái, thời gian gần đây, người đẹp Nam Em đã tái xuất trở lại showbiz với sự tham gia đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam 2022. Sự trở lại lần này khiến nhiều hâm mộ không khỏi kỳ vọng người đẹp sẽ làm nên chiến thắng vẻ vang. Với thành tích từ các cuộc thi nhan sắc trước đó gồm Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth 2016, Nam Em được đánh giá là một đối thủ “nặng ký” trong chương trình.



Nam Em được kỳ vọng là thí sinh 'nặng kí' tại Miss World Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong suốt quá trình dự thi, Nam Em liên tục vướng phải nhiều chỉ trích như không nghiêm túc trong cuộc thi hay không tôn trọng các thí sinh khác,... Gần đây nhất, khán giả còn liên tục bắt gặp hình ảnh cô nàng tỏ rõ mệt mỏi, đuối sức, phải có người dìu đến vị trí ghế ngồi và tạm hoãn phần thi của mình.