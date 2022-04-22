Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em?

Hậu trường 22/04/2022 14:36

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 quyết định cho Nam Em dừng quyền thi đấu vì một lý do, điều này khiến nhiều người tiếc nuối. Đáng chú ý hơn khi nam danh hài Trường Giang lại bất ngờ bị réo tên, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán khi người đẹp Tiền Giang dừng chân ở đấu trường sắc đẹp lần này.

Sau thời gian ở ẩn trước scandal tình ái, thời gian gần đây, người đẹp Nam Em đã tái xuất trở lại showbiz với sự tham gia đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam 2022. Sự trở lại lần này khiến nhiều hâm mộ không khỏi kỳ vọng người đẹp sẽ làm nên chiến thắng vẻ vang. Với thành tích từ các cuộc thi nhan sắc trước đó gồm Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth 2016, Nam Em được đánh giá là một đối thủ “nặng ký” trong chương trình.

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 1
Nam Em được kỳ vọng là thí sinh 'nặng kí' tại Miss World Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong suốt quá trình dự thi, Nam Em liên tục vướng phải nhiều chỉ trích như không nghiêm túc trong cuộc thi hay không tôn trọng các thí sinh khác,... Gần đây nhất, khán giả còn liên tục bắt gặp hình ảnh cô nàng tỏ rõ mệt mỏi, đuối sức, phải có người dìu đến vị trí ghế ngồi và tạm hoãn phần thi của mình.

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 2
Nam Em gây ấn tượng qua phần trình diễn tài năng tại cuộc thi - Ảnh: Internet

Chính vì lý do sức khỏe không đảm bảo cũng dẫn đến BTC quyết định phải để Nam Em dừng chân tại Top 16. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận rất nhiều sự chú ý.

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 3
Vì lý do sức khỏe, Nam Em phải dừng chân tại Top 16 Miss World Việt Nam 2022 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Cắt từ clip

Phần lớn người hâm mộ đều để lại bàn luận "khó chịu" về thái độ và cách ứng xử của Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông và không khỏi lo lắng cho sức khỏe của người đẹp 9x. Đáng chú ý, có khán giả còn lôi cả tên Trường Giang vào cuộc và cho rằng vì ồn ào tình cảm với anh mà Nam Em gặp vấn đề về tâm lý.

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 4
Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 5
Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em? - Ảnh 6
Cư dân mạng tranh cãi khi Nam Em dừng chân tại cuộc thi, thậm chí còn lôi tên Trường Giang vào cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, đây vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm và bàn tán rôm rả của đông đảo người hâm mộ trên nhiều hội, nhóm mạng xã hội. 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc?

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc?

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 quyết định cho Nam Em dừng quyền thi đấu vì một lý do, điều này khiến nhiều người xót xa.

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