Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp

Hậu trường 05/04/2022 10:23

Sự việc lần này sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Nam Em, đặc biệt trong thời gian cô đang tham gia một cuộc thi Hoa hậu.

Thời gian qua, cái tên Nam Em luôn gắn đến những thị phi tình ái, bàn tán không ngừng trong showbiz Việt. Sống ẩn một thời gian sau ồn ào, hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long đã tái xuất trở lại làng giải trí với loạt cover các ca khúc đình đám.

Những bản cover của Nam Em ngay sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý và yêu thích từ khán giả. Thậm chí, nhiều ý kiến còn ủng hộ việc Nam Em phát triển theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Gần đây nhất, mạng xã hội lại được phen xôn xao trước việc Nam Em bị "tố" sử dụng ca khúc để cover mà chưa hề có sự cho phép. Ngay sau khi bị "tố", người đẹp đã nhanh chóng có động thái xin lỗi và "xin nhận mọi lời trách móc".

Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 1
Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 2
Nam Em gửi lời xin lỗi vì đã cover ca khúc không xin phép nhạc sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Những tưởng sự việc đến đây đã dừng lại, tuy nhiên mới đây, ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ chia sẻ lại dòng trạng thái của Kai Đinh nói về việc Nam Em vi phạm bản quyền bài hát trên trang cá nhân. Đáng chú ý, Hoàng Dũng còn bày tỏ sự đồng cảm về việc này và chia sẻ viết: "Tình yêu lạ lùng thế đấy", đồng thời anh còn để lại thêm bình luận dưới bài đăng: "Thương anh Kai. Nhiều người bênh thần tượng mù quáng".

Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 3
Hoàng Dũng chia sẻ lại bài đăng nói về bản quyền của hát của Kai Đinh - Ảnh: Chụp màn hình
Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 4
Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 5
Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 6
Hoàng Dũng bức xúc trước những bình luận bênh vực, công kích của fan Nam Em - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, bài chia sẻ của giọng ca Nàng thơ xuất phát từ việc một số fan cứng của Nam Em có nhiều hành động bênh vực lỗi sai của nàng Hoa hậu một cách mù quáng. Cụ thể, sau khi Nam Em gửi lời xin lỗi và Kai Đinh đã chấp nhận bỏ qua. Nhưng nhiều người hâm mộ của nàng hậu đã tràn vào bài đăng của nam nhạc sĩ để lại những bình luận cho rằng nhờ Nam Em cover mà ca khúc Kai Đinh nổi tiếng hơn. Thậm chí, có nhiều bình luận khiếm nhã cho rằng nam nhạc sĩ đang cố tình tố tụng để thu hút sự chú ý.

Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 7
Khán giả cho rằng nhờ Nam Em cover nên ca khúc Kai Đinh mới nổi tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới dòng chia sẻ của Hoàng Dũng, nhạc sĩ Kai Đinh cũng có lời hồi đáp. Kai Đinh bày tỏ: "Khổ thân em tôi cũng hay bị hả?". Lúc này, nam ca sĩ "Nàng thơ" trả lời: "Vậy nên mới đồng cảm đó". Nghe đàn em nói vậy, Kai Đinh cũng nói thêm: "Rồi một ngày em sẽ thấy vui vì người ta đã hát bài của mình và giúp cho mình nổi tiếng hơn nhé! Ủa alo????".

Vừa tái xuất Vbiz lại dính liên hoàn thị phi: Nam Em tiếp tục bị réo tên việc 'hát chùa' nhưng fan vẫn bênh vực bất chấp - Ảnh 8
Giọng ca 'Nàng thơ' bức xúc trước những lý lẽ bênh vực Nam Em mù quáng - Ảnh: Internet

Màn tương tác qua lại của 2 nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý. Có lẽ sự việc đã được tạm lắng nhưng chính những hành động quá khích của người hâm mộ Nam Em khiến sự việc lại thêm nhiều sóng gió. Hiện tại, Nam Em đang ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 nên có thể sự việc này sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô.

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