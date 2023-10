Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc?

Top 16 chia thành 4 nhóm để thực hiện thử thách, mỗi nhóm 4 người nhưng Nam Em phải chia tay 3 đồng đội Xuân Mai, Mai Phương, Kim Thoa vì sức khoẻ quá kém. - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, lý do Nam Em phải dừng tại vòng thi "Người đẹp du lịch" là vì sức khỏe cô không đảm bảo. Theo tiết lộ của các fan cứng người đẹp này, Nam Em mắc chứng tụt kali trong máu mãn tính, căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Khi phải đột ngột kết thúc phần thi, người đẹp sinh năm 1996 đã gục khóc và được các thí sinh khác an ủi. Như vậy, Nam Em sẽ mất quyền tranh giải với 15 thí sinh còn lại tại "Người đẹp du lịch" năm nay.

Hành trình của Nam Em tại "Hoa hậu Việt Nam 2022" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. - Ảnh: Internet

Cô nàng không để lại nhiều ấn tượng tại "Người đẹp thời trang". - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Nam Em đã lọt Top 5 "Người đẹp tài năng" đúng như dự đoán của fan. - Ảnh: Internet

Trước đó, trong vòng thi "Người đẹp tài năng", đúng như dự đoán Nam Em đã lọt Top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Cô gái gốc Tiền Giang quyết định chinh phục ban giám khảo bằng bản mashup "You raise me up", "Niềm tin chiến thắng" và "Unstoppable". Trong vòng thi "Người đẹp thời trang", Nam Em không được đánh giá cao vì thể hiện chưa tốt phần catwalk.

Khá đáng tiếc cho lý do này, netizen tiếp tục bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Có người chỉ trích rằng Nam Em quá hờ hững, thờ ơ với những drama cộng thêm sự việc này chứng minh rằng Nam Em không hề nghiêm túc với Miss World Vietnam 2022.

Netizen cho rằng Nam Em vào MWV 2022 để tấu hài là chính, thi là phụ. - Ảnh chụp màn hình

Một số khác lại tỏ ra khá cảm thông cho Nam Em, bởi do scandal cũ với nghệ sĩ Trường Giang và chuyện tình cảm vốn lận đận khiến Nam Em bị sang chấn tâm lý nặng nề, ảnh hưởng đến sức khoẻ khiến cô trông tệ đi thấy rõ. Nhiều suy đoán cho rằng, có thể do hậu trầm cảm nên Nam Em bị để lại nhiều di chứng về thể chất.