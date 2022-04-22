Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc?

Hậu trường 22/04/2022 11:44

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 quyết định cho Nam Em dừng quyền thi đấu vì một lý do, điều này khiến nhiều người xót xa.

"Hoa hậu Việt Nam 2022" đang trong giai đoạn nước rút để tìm ra những thí sinh tiềm năng nhất xuất hiện trong đêm Chung kết tổ chức tại Thái Nguyên. Trong dàn thí sinh triển vọng năm nay, người đẹp Nam Em được khán giả đặc biệt quan tâm vì trước đó cô đã thành công ở khá nhiều lĩnh vực. Mới đây, Nam Em được thông báo phải dừng chân ở vòng thi "Người đẹp du lịch" khiến fan bất ngờ. Cô nàng đã khóc nức nở vì không thể hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình.

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 1
Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại "Người đẹp du lịch" do sức khỏe không đảm bảo. - Ảnh chụp màn hình

 Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 2

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 3
Cô nàng được các thí sinh khác an ủi. - Ảnh minh họa: Internet

 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 4
Fan Nam Em tiết lộ cô nàng bị tụt kali trong máu nên không đảm bảo được sức khỏe để hoàn thành phần thi. - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người đẹp du lịch là vòng thi để các mỹ nhân quảng bá hình ảnh và những vẻ đẹp văn hoá, truyền thống của Việt Nam. Nguyễn Thị Lệ Nam Em (SBD 088) nằm trong Top 16 thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi Người đẹp du lịch Miss World Vietnam 2022 vượt qua vòng sơ loại và được ghi hình thực tế tại Thái Nguyên. 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 5
Top 16 chia thành 4 nhóm để thực hiện thử thách, mỗi nhóm 4 người nhưng Nam Em phải chia tay 3 đồng đội Xuân Mai, Mai Phương, Kim Thoa vì sức khoẻ quá kém. - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, lý do Nam Em phải dừng tại vòng thi "Người đẹp du lịch" là vì sức khỏe cô không đảm bảo. Theo tiết lộ của các fan cứng người đẹp này, Nam Em mắc chứng tụt kali trong máu mãn tính, căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Khi phải đột ngột kết thúc phần thi, người đẹp sinh năm 1996 đã gục khóc và được các thí sinh khác an ủi. Như vậy, Nam Em sẽ mất quyền tranh giải với 15 thí sinh còn lại tại "Người đẹp du lịch" năm nay. 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 6
Hành trình của Nam Em tại "Hoa hậu Việt Nam 2022" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. - Ảnh: Internet

 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 7
Cô nàng không để lại nhiều ấn tượng tại "Người đẹp thời trang". - Ảnh: Internet

 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 8
Tuy nhiên, Nam Em đã lọt Top 5 "Người đẹp tài năng" đúng như dự đoán của fan. - Ảnh: Internet

Trước đó, trong vòng thi "Người đẹp tài năng", đúng như dự đoán Nam Em đã lọt Top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Cô gái gốc Tiền Giang quyết định chinh phục ban giám khảo bằng bản mashup "You raise me up", "Niềm tin chiến thắng" và "Unstoppable". Trong vòng thi "Người đẹp thời trang", Nam Em không được đánh giá cao vì thể hiện chưa tốt phần catwalk.

Khá đáng tiếc cho lý do này, netizen tiếp tục bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Có người chỉ trích rằng Nam Em quá hờ hững, thờ ơ với những drama cộng thêm sự việc này chứng minh rằng Nam Em không hề nghiêm túc với Miss World Vietnam 2022. 

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 9
Netizen cho rằng Nam Em vào MWV 2022 để tấu hài là chính, thi là phụ. - Ảnh chụp màn hình

Một số khác lại tỏ ra khá cảm thông cho Nam Em, bởi do scandal cũ với nghệ sĩ Trường Giang và chuyện tình cảm vốn lận đận khiến Nam Em bị sang chấn tâm lý nặng nề, ảnh hưởng đến sức khoẻ khiến cô trông tệ đi thấy rõ. Nhiều suy đoán cho rằng, có thể do hậu trầm cảm nên Nam Em bị để lại nhiều di chứng về thể chất.

Nam Em khóc nức nở khi phải dừng chân tại vòng thi phụ Miss World Vietnam 2022, phải chăng vì liên tục bị nói thiếu nghiêm túc? - Ảnh 10
Trường Giang đột nhiên bị réo tên trong câu chuyện này. - Ảnh chụp màn hình
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