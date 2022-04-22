Hậu ly hôn, vướng tin đồn tình ái, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga tái xuất, thoát vai tiểu tam lẳng lơ trên màn ảnh

Quay về với cuộc sống độc thân, Doãn Tuấn tỏ ra là người khá kín tiếng, ít nhắc đến chuyện tình cảm, còn Quỳnh Nga cũng bắt đầu hoạt động năng nổ trong ngành giải trí hơn. Có thể nói, giai đoạn 2019 - 2020 được xem là quãng thời gian "ăn nên làm ra" , thời hoàng kim của nữ diễn viên.

Vào tháng 3/2019, cặp đôi Quỳnh Nga - Doãn Tuấn đã bất ngờ thông báo chia tay sau 6 năm kết hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả. Nói về lý do ly hôn, Quỳnh Nga cho biết rằng ban đầu họ rất yêu nhau nhưng càng sống chung lại càng có những bất đồng quan điểm không hề hóa giải, mâu thuẫn xảy ra mỗi ngày một nhiều hơn.

Cụ thể, thời điểm đó Quỳnh Nga liên tục góp mặt trong 2 phim truyền hình là Về nhà đi con và Sinh tử. Mặc dù không thuộc tuyến nhân vật chính nhưng vai diễn của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1988 còn thường xuyên đi hát, xuất hiện rạng rỡ xinh đẹp tại các sự kiện lớn nhỏ trong khoảng thời gian này.

Quỳnh Nga gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn "tiểu tam". - Ảnh: FBNV

Những khi rảnh rỗi, Quỳnh Nga thường tụ tập, hội họp với nhóm bạn thân nổi tiếng bao gồm Việt Anh, Vân Hugo, Lã Thanh Huyền, Phan Minh Huyền,... để cùng nhau ăn uống, đi du lịch vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nữ diễn viên "5 lần 7 lượt" vướng tinh đồn tình ái với Việt Anh.

Quỳnh Nga liên tục dính tin đồn hẹn hò Việt Anh. - Ảnh: FBNV

Theo đó, Việt Anh và Quỳnh Nga bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện lớn nhỏ, bữa tiệc sinh nhật hay là những buổi đi chơi chung của nhóm và cả đi chơi riêng. Đáng chú ý, cặp đôi còn thể hiện những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè, thậm chí cả hai người còn công khai thả thính qua lại trên trang cá nhân.

Mặc cho những đồn đoán xuất hiện, nhưng Quỳnh Nga và Việt Anh vẫn một mực khăng khăng phủ nhận mối quan hệ yêu đương mà chỉ coi nhau như bạn bè thân thiết thôi. Quỳnh Nga có lần từng thẳng thắn chia sẻ với Vietnamnet: "Tôi hiện đang độc thân. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại".

Là một người phụ nữ độc thân thành đạt và nổi tiếng, có thể thấy Quỳnh Nga ngày càng trẻ trung xinh đẹp với nhan sắc rạng rỡ. Ở độ tuổi 34, nữ diễn viên không ngại diện những bộ trang phục nóng bỏng, với thiết kế cắt xẻ táo bạo và đầy gợi cảm khoe vóc dáng mảnh mai cùng đường cong cơ thể.

Nữ diễn viên ăn mặc ngày càng nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh: FBNV

Về sự nghiệp diễn xuất, từ giữa năm 2021, Quỳnh Nga tiết lộ rằng bản thân sẽ xuất hiện trong một vai diễn mới, "lột xác" hoàn toàn khỏi hình ảnh "tiểu tam" trong Về nhà đi con hay Sinh tử. Tác phẩm sắp ra mắt khán giả có tên Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (tên cũ là Về chung một nhà), có sự góp mặt của hội bạn thân Quỳnh Nga gồm Việt Anh, Lã Thanh Huyền,...

Trong phim mới này, "cá sấu chúa" sẽ vào vai Minh Minh – người bạn thân thiết với Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền). Trong khi Cẩm Giang là nữ biên kịch tài năng với tính cách dịu dàng thì nhân vật Minh Minh lại có phong cách khá ngầu, cá tính, mạnh mẽ, đi xe phân khối lớn, khác biệt hoàn toàn với những vai yểu điệu, gợi cảm và tiểu tam trước đó mà Quỳnh Nga đã thể hiện.

Quỳnh Nga vào vai Minh Minh, người bạn thân của Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền). - Ảnh: FBNV

Quỳnh Nga chia sẻ, nếu những phim trước, cô thường vào vai những cô gái quyến rũ, luôn dùng sắc đẹp, sự ngọt ngào để giành lấy người đàn ông của mình, ánh mắt, làn môi luôn cần tạo sự gợi cảm, đa tình, thì Minh Minh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đã không còn điều này. Ngược lại, nhân vật Minh Minh là người phụ nữ chính trực, nói là làm, thậm chí sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu cần để bảo vệ bạn thân Cẩm Giang. Về sau, cô nàng còn có mối quan hệ "lấy tình đổi tiền" với chàng "phi công trẻ" do Quang Hào thủ vai, từ đó dẫn đến những tình huống "dở khóc dở cười" trên phim.

Quỳnh Nga yêu "phi công trẻ" trên màn ảnh ở tuổi 34. - Ảnh minh họa: Internet

Dù lớn hơn Quang Hào cả chục tuổi nhưng trông Quỳnh Nga vẫn rất tươi tắn, trẻ trung xứng đôi khi đứng cạnh đàn em. Thậm chí, Quang Hào còn cho biết rằng bản thân đổ mồ hôi đầm đìa, căng thẳng vô cùng khi đóng những cảnh thân mật, tình tứ với Quỳnh Nga, trong khi đó đàn chị vẫn... tỉnh bơ chẳng hề hấn gì.