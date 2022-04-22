Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này!

Hậu trường 22/04/2022 09:14

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh đăng tải dòng trạng thái gây nhiều sự chú ý.

Diễn viên Bảo Thanh là một gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua các vai diễn trong loạt phim gây bão như: Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng,... Không những sự nghiệp diễn xuất thăng hoa mà cuộc sống đời tư tình cảm của nữ diễn viên cũng vô cùng viên mãn.

Tháng 5/2021 vừa qua, gia đình Bảo Thanh còn đón hạnh phúc ngập tràn khi cô hạ sinh em bé thứ hai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của gia đình đến với khán giả.

Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này! - Ảnh 1
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Bảo Thanh - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Bảo Thanh khoe ảnh hạnh phúc trong vòng tay ông xã kèm theo đó là dòng trạng thái hài hước rằng: ''Có người hôm nay bày tỏ sự hờn dỗi khi phát hiện ra trong máy của vợ toàn ảnh con''.

Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này! - Ảnh 2
Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này! - Ảnh 3
Bảo Thanh hài hước cho biết chồng hờn dỗi khi chỉ lưu hình con - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của nữ diễn viên Về nhà đi con đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên cũng không ngại đăng hình dìm chồng và chọc ghẹo rằng: "Cho ngay lăm chụt đi ăn sáng để chuộc lỗi. Thế mà vẫn ko đồng ý". Qua đó, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm cho mẹ bỉm vì độ nghiện con khiến chồng ghen hờn. Đồng thời, dân tình cũng để lại lời chúc hạnh phúc cho gia đình nữ diễn viên.

Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này! - Ảnh 4
Nữ diễn viên còn không ngại đăng hình dìm chồng dưới phần bình luận bài viết - Ảnh: Chụp màn hình
Bảo Thanh bị ông xã 'hờn dỗi ra mặt' vì trong điện thoại chỉ lưu toàn ảnh người này! - Ảnh 5

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc hạnh phúc đến gia đình Bảo Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng bén duyên từ thời còn học cấp 3 ở Bắc Giang. Cả hai kết hôn vào năm 2011 khi Bảo Thanh còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô lần đầu làm mẹ khi mới 21 tuổi.

Đức Thắng từng làm công an nhưng hiện hỗ trợ quản lý công việc cho bà xã đồng thời làm kinh doanh. Bảo Thanh cho biết, chồng cô quyết định “chuyển nghề” một phần để giúp đỡ cho vợ và phần nữa để có nhiều thời gian hơn cho các con. Dù đã hơn 10 năm gắn bó nhưng cặp đôi vẫn luôn giữ lửa hôn nhân khi san sẻ cùng nhau mọi thứ trong công việc lẫn cuộc sống.

 

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