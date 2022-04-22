‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng'

Hậu trường 22/04/2022 07:44

Một nữ ca sĩ Hàn Quốc vừa ra mắt MV hợp tác với Việt Nam, dự kiến sẽ là đối thủ mới của Hari Won.

3 năm trước, Noo Phước Thịnh từng ra mắt MV Những kẻ mộng mơ, kết hợp cùng nữ chính là một cô gái người Hàn Quốc. Đến hôm nay, thông tin cô gái này chính thức sang thị trường Việt Nam hoạt động với vai trò ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Hàn Quốc từng góp mặt trong MV của Noo Phước Thịnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô gái Hàn quốc này tên là Young Ju sinh năm 1995. Cô bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật trong 5 năm nay. Young Ju được khán giả Việt biết đến khi đóng các MV Những kẻ mộng mơ của Noo Phước Thịnh, Yêu đừng thề của Châu Khải Phong và Chu Bin. Trên mạng xã hội, ca sĩ thu hút nhiều người theo dõi bởi vẻ đẹp tươi tắn, hiện đại.

Cô cũng từng tham gia một số chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc như: Idol School của Mnet, Weekly KPop Chart & News,... Được khán giả Việt biết đến nhiều nhất khi tham gia MV của Noo Phước Thịnh.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 2
Young Ju khá nổi tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Gần đây, Young Ju ra mắt MV đầu tay mang tên Của mình em được hông? Bài hát do Tăng Nhật Tuệ viết lời. Việc Young Ju quyết định hoạt động tại thị trường Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy tò mò. Trước đây, cũng từng có không ít các nghệ sĩ Hàn Quốc về Việt Nam hoạt động, song lại không mấy thành công.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 3
Young Ju vừa ra mắt MV đầu tay, nhạc do Tăng Nhật Tuệ sáng tác - Ảnh: Internet

Hari Won được xem là "idol ngoại nhập" thành công nhất Vpop, tuy nhiên thời điểm hiện tại sự nổi tiếng của cô phần nhiều đến từ các hoạt động gameshow truyền hình. Còn số lượng bài hit cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 4
Hari Won khá đắt show tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Young Ju sở hữu ngoại hình khá nổi bật, là một lợi thế khi hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, giọng hát của nữ ca sĩ được đánh giá ở mức tạm và không nổi bật. Có thể kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ cải thiện điều này trong tương lai.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 5
Ngoại hình là ưu thế của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Một số khán giả cho rằng, có thể Young Ju sẽ là cái tên bị so sánh nhiều với Hari Won trong thời gian tới. Bởi nếu xét về nhiều khái cạnh thì 2 nữ ca sĩ có kha khá điểm tương đồng: Hoạt động không hiệu quả tại Hàn Quốc, được biết đến khi kết hợp với nghệ sĩ Việt và hiện tại quyết định hoạt động tại Vpop.

Tuy nhiên, con đường của Young Ju có thể sẽ rất khó khăn bởi thời điểm hiện tại khán giả Việt Nam không còn quá tôn sùng làn sóng Hallyu như trước đây. Bên cạnh đó, những ca sĩ Việt Nam đang cho thấy sự thống lĩnh nền âm nhạc nước nhà với những dự án chất lượng, độc đáo nên việc nghệ sĩ nước ngoài cố sức chen chân vào là điều vô cùng táo bạo.

‘Tân binh’ Hàn Quốc sang Việt Nam làm ca sĩ, 'đối thủ' mới của Hari Won? Từng xuất hiện trong MV của 1 nam ca sĩ vbiz 'nổi tiếng' - Ảnh 6
Young Ju sẽ bị so sánh khá nhiều với Hari Won - Ảnh: Internet

Hiện, chưa biết ý định chính thức của Young Ju như thế nào. Mong rằng trong tương lai cô nàng sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khán giả.

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em'

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em'

Chia sẻ của Hari Won về nam ca sĩ người Hàn mới đây thu hút sự chú ý. Cô nàng cũng thuộc hội mê trai đẹp chính hiệu.

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Từ khóa:   Young Ju Hari Won vbiz

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