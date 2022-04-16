Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em'

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã Trấn Thành hào hứng đăng ảnh ca sĩ Park Hyo-shin, kèm với lời nhắn không thể ngọt ngào hơn: "Trời ơi, tháng 6 em đi Hàn Quốc nha. Anh hãy chờ em".

Hari Won tung "thính" khiến dân tình "xỉu up, xỉu down" khi hứa hẹn với "chồng quốc dân" Park Hyo-shin. - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ Tiến Luật đã để lại bình luận vô cùng hài hước: "Qua rủ anh nhậu à em".

Trò chuyện với Tiến Luật, Hari Won cho biết có thể ngồi một mình ở nhà ngắm ảnh idol. Tuy nhiên, cô sẽ sang Hàn Quốc để xem nhạc kịch của anh: "Phải nhất định xem, 4 năm anh ấy mới quay lại. Mà kịch này hay lắm, em đã xem 2 lần với diễn viên khác. Em biết nội dung hết nhưng phải xem anh này diễn". Đây cũng không phải lần đầu tiên giọng ca Anh cứ đi đi "u mê" trai đẹp kiểu này đâu!