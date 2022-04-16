Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em'

Hậu trường 16/04/2022 21:09

Chia sẻ của Hari Won về nam ca sĩ người Hàn mới đây thu hút sự chú ý. Cô nàng cũng thuộc hội mê trai đẹp chính hiệu.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã Trấn Thành hào hứng đăng ảnh ca sĩ Park Hyo-shin, kèm với lời nhắn không thể ngọt ngào hơn: "Trời ơi, tháng 6 em đi Hàn Quốc nha. Anh hãy chờ em".

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 1
Bà xã Trấn Thành hào hứng đăng ảnh ca sĩ Park Hyo-shin, kèm lời nhắn ngọt ngào. - Ảnh chụp màn hình

Hari Won lại tung "thính" khiến dân tình "xỉu up, xỉu down" khi hứa hẹn với "chồng quốc dân" Park Hyo-shin.

 

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 2
Hari Won tung "thính" khiến dân tình "xỉu up, xỉu down" khi hứa hẹn với "chồng quốc dân" Park Hyo-shin. - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nghệ sĩ Tiến Luật đã để lại bình luận vô cùng hài hước: "Qua rủ anh nhậu à em"

Trò chuyện với Tiến Luật, Hari Won cho biết có thể ngồi một mình ở nhà ngắm ảnh idol. Tuy nhiên, cô sẽ sang Hàn Quốc để xem nhạc kịch của anh: "Phải nhất định xem, 4 năm anh ấy mới quay lại. Mà kịch này hay lắm, em đã xem 2 lần với diễn viên khác. Em biết nội dung hết nhưng phải xem anh này diễn". Đây cũng không phải lần đầu tiên giọng ca Anh cứ đi đi "u mê" trai đẹp kiểu này đâu!

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 3

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 4
Màn trò chuyện giữa Tiến Luật và Hari Won về bài viết của cô. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Park Hyo-shin là một ca sĩ dòng nhạc ballad và cũng là diễn viên sân khấu nhạc kịch Hàn Quốc sở hữu một giọng hát truyền cảm, ấm áp. Anh ra mắt công chúng vào năm 1999 và từ đó đã phát hành nhiều ca khúc nổi tiếng như: Snow Flower, Wild Flower, Good Person",...

Ngoài tài năng nghệ thuật, Park Hyo-shin đã khiến không ít fan nữ "mê mệt" bởi ngoại hình điển trai, mạnh mẽ. Thần thái của Park Hyo Shin được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì toát lên sự lịch lãm, sang chảnh.

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 5

Chẳng phải ông xã Trấn Thành, Hari Won nhắn gửi cực ngọt ngào đến 1 sao nam: 'Anh hãy chờ em' - Ảnh 6
Hari Won là một trong những sao nữ Việt dành nhiều sự yêu mến cho các nghệ sĩ Kbiz, đặc biệt là các tài tử điển trai. - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, Hari Won cũng không ngoại lệ, là một fan của anh chàng này. Bà xã Trấn Thành cũng có mặt trong danh sách fan-girl của Park Hyo-shin. Hari Won cũng là một trong những sao nữ Việt dành nhiều sự yêu mến, ái mộ các nghệ sĩ Kbiz, đặc biệt là các tài tử điển trai.

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