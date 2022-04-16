Hoa hậu Thùy Tiên không được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công nhận

Hậu trường 16/04/2022 20:08

Mới đây, đương kim Miss Grand International Thùy Tiên đã không có mặt trong ảnh BIG5 của Sash Factor.

Vào chiều 16/4, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Sash Factor đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi cập nhập ảnh bìa Fanpage.

Theo đó, Sash Factor chỉ sử dụng hình ảnh 5 đương kim hoa hậu của 5 cuộc thi sắc đẹp lớn, bao gồm: Miss World - Hoa hậu Thế giới, Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, Miss International - Hoa hậu Quốc tế, Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia, Miss Earth - Hoa hậu Trái đất.

Nguyễn Phúc Thùy Tiên là đương kim Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - nhưng lại vắng mặt trong hình ảnh này, khiến cho nhiều cư dân mạng thắc mắc, thậm chí gây phẫn nộ.

Hoa hậu Thùy Tiên không được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công nhận - Ảnh 1
Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. - Ảnh: Internet

 

Hoa hậu Thùy Tiên không được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công nhận - Ảnh 2
Ảnh bìa của Sash Factor. - Ảnh chụp màn hình

Sự vắng mặt của Thùy Tiên thực chất cũng không có gì khó hiểu, vì có thể mỗi chuyên trang có những nhìn nhận, cách đánh giá khác nhau về từng cuộc thi sắc đẹp. Từ đó, họ sẽ chọn ra top 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới theo góc nhìn của riêng mình.

Sash Factor không công nhận Miss Grand International trong BIG5 của họ (BIG5 tức 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh), nên dĩ nhiên Thùy Tiên sẽ không thể góp mặt trong hình ảnh bìa trên Fanpage.

Trước Sash Factor không lâu, cũng có chuyên trang sắc đẹp hàng đầu Missosology cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi cập nhập ảnh bìa Fanpage, là 5 đương kim hoa hậu của 5 cuộc thi lớn nhất trên thế giới.

Hoa hậu Thùy Tiên không được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công nhận - Ảnh 3
BIG5 của Missosology. - Ảnh: Internet

Có thể thấy BIG5 của Missosology cũng giống hệt BIG5 của Sash Factor, vì thế Thùy Tiên cũng không có mặt trên hình ảnh.

Trước đó, Missosology có nhiều ân oán với chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil, nên họ xem cuộc thi sắc đẹp này như "vô hình" và gần như không quan tâm cũng như không để mắt tới Thùy Tiên.

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