Hậu ồn ào rúng động cõi mạng, Vy Oanh nói về cuộc sống hiện tại: Công việc chính là 'làm osin', tập tính tự lập cho các con từ khi còn bé

Mới đây, vào tối ngày 15/4, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca "Đồng Xanh" đã đăng tải bài viết nói về cuộc sống mẹ bỉm sữa hiện tại. Cụ thể, nữ ca hài hước cho biết công việc chính hiện tại vẫn là "làm osin" cho con. Theo nữ ca sĩ, với hai con lớn, cô đã tập cho tính tự lập từ sớm nhưng với bé út này thì được "giãn ra xíu".

Vừa qua, thông tin ca sĩ Vy Oanh hạ sinh con thứ 3 cho ông xã đại gia khiến fan hâm mộ không khỏi vui mừng. Được biết, tiểu công chúa mới sinh nhà nữ ca sĩ nặng 3.3kg, tên thường gọi là Mio. Có thể thấy, dù vướng phải nhiều ồn ào nhưng Vy Oanh vẫn chứng minh rằng mình vẫn sống rất ổn và hạnh phúc.

Hai anh chị thì mẹ áp dụng chế độ nghiêm ngặt lắm, tập cho tự ngủ từ sớm để em tự lập, để mẹ có đi làm em không khóc nhiều mẹ đứt ruột rồi 2 mẹ con cùng khổ, cùng "thèm" nhau không dứt được. Nhưng mà út Mio thì là út rồi nên khuôn khổ được giãn ra xíu, tự dưng mẹ thích trở thành bà ngoại của ngày xưa hát ru mẹ ngủ. À ru hời hời ru. Sắp tới ngày giỗ của ba mẹ rồi!" - Nữ ca sĩ chia sẻ.

Đồng thời, Vy Oanh đính kèm đoạn clip hát ru con ngủ. Có thể thấy, sau bao năm, chất giọng của nữ ca sĩ vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, hết lời khen ngợi.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Vy Oanh là trong những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Cô được biết đến với vai trò là ca sĩ sau thành công của các ca khúc như Để cho em khóc, Đồng Xanh,... Ngoài ra, cô cũng đã tham gia một số bộ phim tại như Siêu mẫu xì trum, Thiên đường vắng em, Câu chuyện cuối mùa thu. Cô từng lọt vào "Top 10 nhạc sĩ Làn sóng xanh 2010" với ca khúc Em rất nhớ anh.

Vy Oanh làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ vướng vào loạt ồn ào với một nữ đại gia Bình Dương sau khi để lại bình luận bày tỏ quan điểm của mình về bà. Một trận khẩu chiến đã xảy ra, Vy Oanh bị nữ CEO tố " giật chồng, làm bé, đẻ thuê,..." cùng nhiều lùm xùm khác. Nữ ca sĩ sau đó đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ giải quyết. Vụ việc vào thời điểm ấy khiến cộng đồng mạng dậy sống tột độ.