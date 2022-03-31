Lại bị mỉa mai chuyện giật chồng, Vy Oanh lên tiếng đáp trả cực gắt còn nhắc đến một nhân vật đặc biệt

Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận đề cập đến lời đồn đoán nữ ca sĩ cướp chồng được lan truyền trên mạng suốt thời gian qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải khoảnh khắc vui vẻ cùng hai con cùng dòng trạng thái: "Tất cả những sự khó khăn thường là để chuẩn bị cho những người bình thường một số phận phi thường – C.S. Lewis. Mỗi một ngày là một niềm vui cả nhà yêu nhé".

Những đứa con thơ bé bỏng tội nghiệp bị một con đàn bà ngoa ngoắt, trơ trẽn cướp đi người bố, cướp đi tuổi thơ hạnh phúc, cướp đi một gia đình êm ấm. Để rồi cuộc sống này, bạn bè nó trêu cười 'bố mày đi lo cho con nhà người ta rồi, bố mày không còn là bố mày nữa đâu'. Các con sao bất hạnh quá" - nguyên văn bình luận bên dưới bài viết của Vy Oanh.

"Cướp chồng người ta, ngủ với chồng người ta, gửi hình cho vợ người ta để gia đình họ tan nát. Thương tâm và tội nghiệp cho mấy đứa con của vợ cũ quá.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời chỉ trích trên, giọng ca "Đồng Xanh" đã có những đáp trả vô cùng thẳng thắn. Theo đó, nữ ca sĩ ẩn ý nhắc đến "idol H." và khẳng định không có bà vợ nào cũng không có bằng chứng để chứng minh sự việc ngoài trừ "mấy nick ảo tự xưng hại người". Ngoài ra, Vy Oanh cũng cho biết sẽ nhờ đến cơ quan chức năng nếu có người tiếp tục bôi nhọ danh dự của cô.

Màn đáp trả của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, ca sĩ Vy Oanh vướng phải không ít ồn ào khi bị một nữ đại gia "tố" giật chồng, đẻ thuê, làm bé,... khiến dư luận xôn xao. Sau nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã gửi đơn đến cơ quan chồng an nhờ pháp luật giải quyết.

Vy Oanh làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Trao đổi với Thanh Niên, Vy Oanh nhấn mạnh:"Tôi Vy Oanh, một công dân liêm chính, không cướp giật trộm cắp, tôi hiên ngang với đời không ngại bất kỳ thế lực nào vì tôi không làm gì sai trái luân thường đạo lý, luôn tôn trọng pháp luật. Sống trên mồ hôi xương máu sức lao động của mình, có những khi làm việc kiệt sức, nói không ra hơi để có được đồng tiền lo cho bản thân và gia đình, hơn chút nữa là cộng đồng nhưng tôi không quen kể lể trên mạng. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự mình cũng là bảo vệ cho những người luôn tin yêu vào tôi. Có thể chửi rủa, xúc phạm cũng được vì tôi làm dâu trăm họ nhưng tuyệt đối không được vu khống, bôi nhọ tôi làm bé, đẻ thuê, cướp chồng. Tôi tin vào pháp luật, tin vào nhân quả".

Tuy nhiêm, sự việc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống và thỉnh thoảng vẫn bị cư dân mạng "đào" lại.